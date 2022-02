Barry Saison 3 : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

La première de la troisième saison de Barry a été officiellement annoncé par HBO. La comédie noire primée aux Emmy Awards mettant en vedette le co-créateur Bill Hader, qui joue le rôle principal ainsi que l’écriture et la réalisation de la série, reviendra ce printemps avec une série de huit épisodes.

Après la conclusion de la deuxième saison qui s’est terminée en mai 2019, les fans ont anticipé l’arrivée de la troisième saison. Semblable à d’autres émissions, la troisième saison a commencé sa production en mars 2020 lorsqu’elle s’est soudainement arrêtée en raison de COVID-19. Ce n’est qu’en janvier 2021, lorsque Hader a informé les fans que les saisons trois et quatre avaient été écrites. Hader et le co-créateur Alec Berg ont utilisé le temps pendant l’arrêt de la pandémie pour réécrire complètement les deux saisons à venir. Une autre mise à jour a également révélé que le tournage de la saison avait commencé en août 2021, donnant aux fans une lueur d’anticipation que la saison trois arrivait encore plus tôt. Après être resté silencieux sur la saison à venir, HBO a soudainement annoncé que la troisième saison serait diffusée en avril.

Tel que rapporté par Le journaliste hollywoodien, « La saison trois, plus que tout, montre les ramifications de la violence de Barry », a déclaré Hader aux critiques de la Television Critics Association lors d’un événement virtuel. « Encore plus de mauvaises choses arrivent. Surtout mauvaises. » Berg ajoute : « Ce qui est intéressant : tout le naufrage des saisons 1 et 2 que Barry a dû faire pour faire tourner les assiettes… tout revient à sa décision de devenir acteur. J’apprécie vraiment le fait que tout ce qui se passe dans la série est une conséquence du désir de Barry d’avoir une vie meilleure, et chaque partie de cette vie meilleure qu’il essaie d’obtenir a conduit à tout ce chaos. »

Après une pause de trois ans, que pouvons-nous attendre de la saison trois de Barry?

Où nous nous sommes arrêtés





HBO

Barry suit son protagoniste titulaire alors qu’il tente de se démêler du monde de l’assassinat et de s’immerger pleinement dans sa nouvelle passion pour le théâtre. Pourtant, ses tentatives pour rester à l’écart de la violence semblent être contrecarrées à chaque tournant de la série.

Dans la deuxième saison, nous voyons pour la dernière fois Barry (Hader) vouloir abandonner sa vie passée de tueur à gages et poursuivre une carrière sérieuse en tant qu’acteur. Il continue de travailler aux côtés de son professeur de théâtre, Gene (Henry Winkler), tout en aidant un autre étudiant et sa petite amie, Sally (Sarah Goldberg), à se lancer dans des rôles d’acteur sérieux. On voit aussi à quel point il est difficile pour Barry de poursuivre ce changement de carrière alors qu’il a encore quelques détails à régler de la part de son ancien patron Fuches (Stephen Root).

Intrigue : à quoi s’attendre cette saison





HBO

En plus de publier la date de la saison à venir, HBO a également publié des photos de premier regard qui ont donné aux fans une sorte d’indice de ce qui est à venir. Il y a beaucoup à attendre de cette saison à venir, sachant ce que nous savons de la précédente. Barry veut toujours se venger de Fuches, nous prévoyons donc qu’il fera tout ce qu’il peut pour le retrouver. Il a également eu une audition majeure qu’il a délibérément ratée mais qui a intrigué le réalisateur. On peut s’attendre à ce qu’il soit rappelé pour un rôle, mais la question est lequel ?

Dans la finale de la saison deux, l’ancien patron de Barry, Fuches, emmène Gene dans la forêt où ils trouvent la voiture de sa petite amie disparue avec son cadavre à l’intérieur. Avec l’intention de tuer Gene, Fuches chuchote quelque chose à Gene qui n’est révélé qu’au dernier moment de cet épisode qui était « Barry Berkman a fait ça ».

Avec cette bombe, le plus grand mystère que nous attendons de cette troisième saison est de voir ce que Gene va faire maintenant qu’il a obtenu cette nouvelle information. Sur la base des premières photos, nous savons que Barry et Gene se réunissent pour une conversation. Barry continue de s’inquiéter pour son professeur de théâtre. Gene tentera-t-il de se venger de Barry pour avoir tué l’amour de sa vie ? Cette question semble prévisible, mais les téléspectateurs veulent savoir de quel genre de vengeance Gene est capable. Va-t-il aux autorités avec cette nouvelle information, ou va-t-il simplement demander à Barry d’emblée?

Nous pouvons également nous attendre à voir Sally faire une pause majeure dans sa carrière d’actrice. Dans la finale de la saison deux, les téléspectateurs ont pu la voir jouer sa pièce devant son agent et son manager, ce qui est devenu sa percée après des critiques élogieuses pour le public. De plus, dans les premières photos, nous voyons Sally sur un plateau de production, ce qui signifie qu’elle a pu obtenir un rôle d’acteur sérieux dont elle rêvait tout au long des saisons un et deux. Outre sa carrière, les téléspectateurs voudront voir où elle en est avec sa vie personnelle, en particulier sa relation avec Barry. Existe-t-il encore ? Ou vont-ils simplement rester professionnels ?

La série six fois primée aux Emmy sera diffusée en première la troisième saison le dimanche 24 avril sur HBO et HBO Max.





