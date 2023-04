Barry : Pourquoi la quatrième est la dernière saison

HBO

Ce dimanche, le premier des huit épisodes du dernier épisode sera diffusé sur HBO et HBO Max.

Ce dimanche, la quatrième saison de Barryla série à succès créée et mettant en vedette Bill Hader. Cela se voit sur l’écran HBOmais, comme toujours, ceux qui préfèrent le streaming ils peuvent aussi choisir HBO Max pour découvrir comment se poursuit le voyage de ce tueur à gages.

Dans cette nouvelle saison, nous sommes fixés après l’arrestation de Barryavec Cousineau considéré comme un véritable héros. Mais l’arrestation du personnage de Bill Hader Ce ne sera pas la fin pour un personnage de plus en plus brisé pour qui la rédemption semble de plus en plus lointaine.

Dans une interview avec Variété, Bill Hader expliqué pourquoi il était temps de mettre fin au chemin de Barry. La série a été créée en 2018 et il est temps de dire au revoir avec ses huit derniers épisodes, qui seront diffusés chaque semaine pour goûter aux choses qui se passent dans cette histoire.

« J’étais dans l’écriture et la narration. Après la dernière saison, beaucoup de gens m’ont demandé : ‘Pourquoi fais-tu une autre saison ? Cela aurait dû se terminer ». Mais pour moi, il y a beaucoup de questions avec le reste des personnages et avec Barry il y a beaucoup de choses qui n’ont pas été dites », a commencé. Il a ensuite fait remarquer qu’il serait « radical » que se passe-t-il dans cette nouvelle saison avec laquelle tous ces arcs seront fermés.

+Comment il suit le chemin de Bill Hader après Barry

Lors d’une conférence de presse au cours de laquelle spoilers était présent, Bill Hader confirmé ce que sera son avenir dans l’industrie. D’abord, il prendra des vacances bien méritées après des années consacrées à Barry. À son retour, il a révélé qu’il s’assiérait pour écrire des histoires pour un éventuel film, ce qui est sa priorité avant de revenir faire une série.

