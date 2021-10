Barry : la saison 3 a été modifiée pour faire place à une quatrième saison

L’acteur Bill Hader se prépare au retour imminent de « Barry », sa série de comédie noire, à travers le signal HBO avec sa troisième saison, dont le développement a été fortement affecté par la pandémie mondiale, donnant lieu à son tournage ne commencera que cette année .

La série met en scène Hader dans le rôle de Barry Berkman, un ex-marine déprimé qui gagne sa vie comme tueur à gages jusqu’à ce qu’il décide d’abandonner sa vie à Cleveland pour se rendre à Los Angeles après un coup d’État raté, se découvrant une nouvelle passion pour la science. d’acteur, ce qui le conduira à tenter de couper les ponts avec ses anciens partenaires du monde du crime.

Tout au long de ses deux premières saisons, « Barry » a réussi à développer son histoire au-delà de ses prémisses principales, remportant jusqu’à présent 30 nominations impressionnantes aux Emmy Awards. Le temps que la série était en pause pendant la pandémie a donné à son équipe de rédaction suffisamment de temps pour mieux développer sa structure, donnant naissance à l’arc narratif de la saison quatre.

Lors d’une récente conversation avec Collider, Bill Hader a noté que l’équipe de scénaristes avait déjà terminé d’écrire la quatrième saison, malgré le fait que HBO n’ait pas donné son feu vert. « C’était une excellente façon de, je veux dire, nous avons terminé la saison 3 pleine d’éléments accablants et parce que nous en avions écrit 4. C’était très bien », a commenté l’acteur.

Hader a également révélé que lui et l’équipe de production de HBO n’étaient qu’à un mois de la fin du tournage de la troisième saison de la série, ce qui indiquerait que la série pourrait reprendre sa diffusion vers la mi-2022 (en raison de laquelle il n’y a pas de date officielle pour sa première).

Bill Hader a réalisé cinq épisodes de la nouvelle saison de la série, tandis qu’Alec Berg, co-créateur de l’histoire, était en charge de réaliser les trois épisodes restants. L’acteur a clairement indiqué que cette nouvelle saison a préparé des éléments qui auront sans aucun doute un impact sur ses téléspectateurs.