Barry Keoghan parle enfin de rejoindre The Batman

ALERTE SPOILER: spoilers majeurs pour The Batman à suivre.

L’addition de Éternels star Barry Keoghan à Le Batman a été en proie à des rumeurs et à des drames, l’acteur étant discrètement choisi avant d’être le sujet central de deux coupes différentes du film de bande dessinée. Bien maintenant Le Batman a été publié, nous savons que la plus excitante de ces rumeurs était en effet vraie, alors que Keoghan rejoint le monde de DC en tant que dernière itération de l’ennemi juré de Batman, The Joker. Avec Le Batman maintenant dans les salles, Barry Keoghan a finalement discuté de rejoindre la franchise dans un rôle aussi crucial.

« Il est brillant, mec. Et Matt Reeves et Dylan Clark en particulier et ensemble ont été incroyables pour moi, vraiment, vraiment incroyables pour moi. Et, vous savez, faire partie de l’univers Batman est [a huge deal for me]. Je suis un fanboy de ces films, et plus particulièrement de l’univers Batman. Alors être dans ce monde, je me pince encore. C’est aussi un cinéaste que j’admire énormément. Et pour pouvoir marcher à ses côtés et voir comment il travaille, et voir un peu comme Chloe Zhao, à quel point il vous met à l’aise sur le plateau, et il vous donne le temps dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Je suis dans une position tellement bénie. »

S’adressant à Esquire Middle East, l’acteur semble ravi de rejoindre le monde de Le Batman, faisant l’éloge du personnage bien-aimé et réalisateur Matt Reeves. Alors que Keoghan n’apparaît que dans une brève apparition aux côtés de Riddler de Paul Dano, Keoghan a continué à faire l’éloge, cette fois en le visant à sa co-star.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Paul est… je suis un grand, grand fan de Paul. C’est aussi un mec tellement bien. J’ai regardé tous ses films, comme Prisoners et des trucs comme ça. Les gens disent que nous sommes un peu comme aussi , et je suis comme, sommes-nous? »

Nul doute que les similitudes faites entre les deux acteurs sont le résultat de leurs penchants respectifs pour jouer des boules sinistres, effrayantes et excentriques. Ce fait sera absolument utile pour donner vie à ces nouvelles versions de The Riddler et The Joker, et transparaît clairement dans le court laps de temps où ils sont montrés ensemble à Arkham vers la fin de Le Batman.

Le Joker de Barry Keoghan reviendra aux racines du super-vilain





Images universelles

Bien que le Joker soit enfermé à Arkham et drapé dans l’ombre, nous avons une idée de ce à quoi ressemblera Barry Keoghan dans le rôle. Le réalisateur Matt Reeves a depuis révélé que le dernier design du méchant rendrait hommage aux racines du personnage. « Dans la scène que vous verrez dans le futur, vous verrez que nous avons travaillé sur ce à quoi il ressemblait. Et il est tenu de cette manière très suspensive, loin de vous visuellement », a expliqué Reeves. « Mais je voulais créer une itération de lui qui semblait distinctive et nouvelle, mais qui revenait aux racines. Il est donc tout à fait hors du moule de Conrad Veidt et de cette idée du film muet de L’homme qui rit.

Quel rôle jouera le Joker dans Le Batman la franchise à l’avenir reste à voir. Mais avec un acteur aussi talentueux que Barry Keoghan dans le rôle du Clown Prince of Crime, et avec une suite et plusieurs retombées prévues, le public devrait s’attendre à le revoir bientôt. Le Batman est maintenant sorti en salles.





The Batman Review: Une superbe épopée noire rivalise avec The Dark Knight Batman (Robert Pattinson) traque un tueur en série (Paul Dano) ciblant l’élite de Gotham City.

Lire la suite





A propos de l’auteur