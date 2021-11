Barry Keoghan joue-t-il le méchant emblématique dans The Batman ?

Le Batman est plein à craquer de méchants classiques de l’histoire du Chevalier noir de Gotham, et grâce à un message apparemment accidentel du frère de Barry Keoghan, il pourrait y en avoir un autre à ajouter à la liste qui comprend le Riddler, Carmine Falcone, Catwoman et le Pingouin. Alors que vous seriez pardonné de penser qu’il n’y a sûrement plus de place pour que d’autres adversaires apparaissent dans Matt Reeves, cette rumeur – qui n’est pour le moment que cela – suggère que peut-être qu’un seul de plus a été pressé pour faire bonne mesure. Si vous ne voulez pas savoir ce qui a été dit dans l’échange maintenant supprimé, vous savez quoi faire. Bien que cela ne soit pas confirmé, méfiez-vous des potentiels SPOILERS À VENIR, si les rumeurs s’avéraient vraies.

Alors que Barry Keoghan est actuellement dans les cinémas dans le cadre de Marvel’s Éternels équipe jouant Druig contrôlant l’esprit, en 2020, l’acteur irlandais a été confirmé comme faisant partie de la distribution du prochain film de Robert Pattinson DC Le Batman. À l’époque, Warner Bros. a annoncé que la star incarnerait Stanley Merkel, un officier du service de police de Gotham City qui est apparu à l’origine dans une histoire de Batman en 1987 en tant que partenaire de Jim Gordon. Dans le canon de la bande dessinée, Merkel a pris fin aux mains de Sofia Falcone alias Hangman. Il semble que son personnage pourrait être pris dans une direction différente de son homologue sur la page dans Le Batman s’il s’avère qu’il doit devenir, selon le frère de l’acteur Eric Keoghan, nul autre que le Joker.

Le texte effacé depuis disait: « Donc, c’est enfin mon frère qui joue le JOKER dans le nouveau Batman Unreal Stuff. » Le message a été publié en réponse à une rumeur affirmant que Keoghan assumerait le rôle du Joker dans le film, et ce n’est pas la première fois qu’une telle rumeur est faite.En fait, il y a eu des preuves vues dans les bandes-annonces du film que le Joker est présent à Gotham, et la vraie question est de savoir quand dans le film apparaîtra-t-il. Serait-ce juste quelques instants à la fin comme introduction à la suite qui est destinée à suivre, qui refléterait presque la taquinerie Joker faite à la fin de Christopher Nolan Batman commence, ou aura-t-il une présence plus importante ?

Il y a eu plus d’une suggestion selon laquelle le personnage que nous avons été amené à croire est le Riddler deviendra en fait un hareng rouge, car jusqu’à présent, les bandes-annonces ont pris soin de ne pas jeter un coup d’œil au visage du méchant principal de Le Batman, il reste donc une question en suspens quant à savoir si l’ambiguïté de l’apparence du personnage est importante pour les secrets gardés par le film. Après tout, bien qu’il y ait maintenant de nombreuses séquences à filmer, il reste encore beaucoup d’inconnues à révéler, et il semble que personne n’ait l’intention de les donner avant que le film ne fasse ses débuts en mars de l’année prochaine.

Le point de vue de Robert Pattinson sur le Caped Crusader s’annonce comme un ajout digne à l’héritage de Batman, et ramène Bruce Wayne et son alter ego de lutte contre le crime à ses racines de détective et enlève une grande partie des paillettes et des gadgets qui sont devenus une marque de commerce de la plupart des films Batman précédents, y compris la version DCEU de Ben Affleck, qui à un moment donné était censé prendre la tête de son propre film solo, qui s’est finalement transformé en Le Batman.

Le Batman a connu de nombreux retards en raison de la pandémie de Covid, mais il fera enfin ses débuts dans les salles le 4 mars 2022. Cette histoire nous est venue de CBR.com.





