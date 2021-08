Barry Keoghan hospitalisé après une agression sur la voie publique

Michelin Sport cup 2 xl 265/35 R19 98H MI2653519ZSPCUP2XL

* Bande de circuit avec homologation pour voie publique * Propriétés semi-slick * Meilleure vie de circuit Développé pour permettre des temps de circuit plus rapides. tour après tour. Ce pneu est également autorisé sur les routes publiques. Ce pneu a été développé en collaboration avec Ferrari. Porsche et Mercedes-AMG. Avec ce pneu. vous tirez le meilleur parti de votre voiture de performance. Disponible en différentes tailles. _Il est déconseillé de conduire dans des conditions froides et très humides._ Pneus Michelin. la figure de proue sous les pneus de voiture. Peu de marques peuvent être à la hauteur du succès et de la fameuse qualité des pneus Michelin. Jusquà 800 millions de véhicules sont équipés de pneus Michelin et. selon les prévisions actuelles. ils auraient déjà doublé dici 2030. Le fait que Michelin propose des pneus qui garantissent la meilleure qualité premium ne doit plus être nommé. Mais saviez-vous que Michelin soccupe beaucoup de lenvironnement. de la santé. de la réduction du bruit des véhicules et de la gestion des matières premières? Si vous voulez être sûr de choisir le meilleur du meilleur. choisissez Michelin. Les pneus Michelin durent souvent 25% plus longtemps que les autres pneus haut de gamme. Indice de vitesse : Y (max 300 km / h) Type de bande : Été Label énergétique : D Garantie: 2 ans Largeur : 265 Hauteur : 35 Jantes pouces : 19 Capacité de charge (par pneu) : 98 (max 750 kg) Étiquette de prise : C Production de bruit dB : 71 Diamètre de la roue : 19