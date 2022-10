Barry Keoghan dit que Heath Ledger était le meilleur joker et suivre ses traces est intimidant

Barry Keoghan a eu un impact considérable lors de ses débuts courts et flous en tant que Joker dans The Batman, et il dit que c’est très intimidant de jouer le rôle.

Barry Keoghan est le dernier d’une longue lignée d’acteurs à assumer le rôle du méchant emblématique de Batman, Joker. Alors que son apparition dans Le Batman était bref, il est clair que le grand moment de Keoghan en tant que prince clown de Gotham ne fait que commencer, et il jouera probablement un rôle plus important dans Batman 2. Lorsqu’il s’agit de se mettre à la place de tant de grands acteurs, Keoghan dit qu’il y a beaucoup de pression et se sent intimidé par le souvenir d’un acteur particulier de Joker – Heath Ledger.





Barry Keoghan a réussi à apparaître à la fois dans un projet DC et dans un projet Marvel en peu de temps, ayant déjà joué dans Éternels avant son apparition sur la scène post-générique dans Le Batman. Bien qu’il semble qu’il ait plus de travail à faire dans les deux franchises de super-héros, il y a beaucoup plus de pression lorsqu’il s’agit de jouer quelqu’un d’aussi emblématique que le Joker. Keoghan a déclaré à Collider :

« C’est très intimidant [playing the Joker]. Heath Ledger était le meilleur pour moi. Donc, vous avez beaucoup de gens à qui puiser et cela. Mais encore une fois, vous y apportez votre version. C’est ce que je fais avec n’importe quel personnage que je joue, personne n’en a vu ma version. Et encore une fois, pour y revenir, je ne veux pas être comme un tel et suivre cette méthode et cette méthode. Je veux me faire. Je veux apporter ma version, parce que je pense que c’est nouveau d’une certaine manière, et unique, que lorsque vous apportez votre version, personne ne l’a vue. Et cela peut amener les gens à s’y identifier. Donc c’était intimidant, mais j’étais excité pour ça. »





Pourquoi Matt Reeves a-t-il simplement taquiné le Joker et ne lui a-t-il pas montré clairement?

De nombreux films de Batman ont taquiné leurs futurs méchants, et Le Batman n’a pas fait exception. Cependant, le Joker devait initialement apparaître dans une autre scène du film, qui a finalement été coupée. Bien qu’il n’y ait pas eu de mot officiel pour savoir si le Joker sera le principal méchant de Batman 2, qui est actuellement en tout début de développement, le réalisateur Matt Reeves a expliqué comment il avait abordé la réalisation d’une autre itération unique du personnage qui a été joué plusieurs fois sur grand écran. Il a dit précédemment :

«Il est tenu de cette manière très pleine de suspense, loin de vous visuellement. Mais je voulais créer une itération de lui qui se sentait distincte et nouvelle, mais qui revenait aux racines. Il est donc tout à fait hors du moule de Conrad Veidt et de cette idée du film muet de L’Homme qui rit. Il ne peut jamais arrêter de sourire. Et cela a fait Mike [Marino] et je pense à – je parlais de The Elephant Man parce que j’aime David Lynch. Et j’étais comme, ‘Eh bien, peut-être qu’il y a quelque chose ici où ce n’est pas quelque chose où il est tombé dans une cuve de produits chimiques ou ce n’est pas le [Christopher] Nolan a ces cicatrices et nous ne savons pas d’où elles viennent. Et si c’est quelque chose qui l’a touché depuis sa naissance et qu’il a une maladie congénitale qui refuse de le laisser arrêter de sourire ? Et il a eu cette réaction très sombre à cela, et il a dû passer une vie de gens à le regarder d’une certaine manière et il sait comment entrer dans votre tête.' »

L’introduction courte mais frappante de Keoghan à sa version du Joker a fait parler beaucoup de gens quand Le Batman a fait ses débuts plus tôt cette année, et il ne fait aucun doute que lorsqu’il réapparaîtra, il y aura à nouveau de nombreux débats sur sa place dans le panthéon des Jokers pour avoir honoré les théâtres au fil des ans.