Barry est de retour : une saison sur les problèmes de rechute, de rédemption et de colère

pas de spoilers

Ce dimanche sera présenté en première le troisième volet de l’émission mettant en vedette Bill Hader sur HBO. Henry Winkler, Anthony Carrigan, Stephen Root et Sarah Goldberg l’accompagnent.

©IMDBLa série reviendra après trois ans.

En 2018, HBO a présenté l’un des anti-héros qui sont si habitués à être vus sur votre écran. Barry Berkmann a été ajouté à la liste des personnages en tant que Tony Soprano, Jimmy McNulty ou tous La famille Roy par Waystar Royco. Barry est devenu l’un des tout nouveaux ajouts au studio de télévision, avec projet de loi hader (Saturday Night Live) en tant que protagoniste et créateur. Il est à noter que ce dernier rôle était partagé avec Alec Berg.

Barry nous a présenté un marine infaillible qui, après son retour sur les terres nord-américaines, s’est retrouvé sans direction claire et est devenu un tueur à gages aux mains de Monroe Fuches (Stephen Root), un des amis de son père. Le problème est que, lors d’une des missions qu’il devait accomplir, il s’est retrouvé accidentellement dans les cours de théâtre de Gene CousineauHenry Winkler et a découvert non seulement que jouer était ce qui le mobilisait, mais aussi que son professeur pouvait remplir ce rôle de figure paternelle absente.

Après deux saisons diffusées (la dernière il y a exactement trois ans), Barry reviendra ce dimanche sur les écrans de HBO et HBOMax. La nouvelle livraison sera présentée quelques instants après la fin de la précédente, dans laquelle Fuchés s’est enfui après un enlèvement Cousineau et, n’ayant pas le courage de le tuer, lui dire toute la vérité sur le meurtre de l’officier Janice Moss. Toute cette séquence a donné lieu à l’une des scènes les plus violentes de la série, dans laquelle Barry Il est entré dans le monastère/refuge des mafieux tchétchènes et boliviens, abattant quiconque se présentait devant lui.

De cet endroit la nouvelle saison de Barry et il nous parle de secondes chances et de rechutes, d’explosions de colère et de rédemption, d’essayer de se redresser et d’être écarté. Dans la troisième saison de Barry on se retrouve avec un protagoniste une fois de plus accro à la violence et au besoin de tuer, car ce sont ces travaux de commande qui lui permettent de mettre de côté le savoir tant que Cousineau appris la trahison et réalisé que son lien avec Sally (Sarah Goldberg) Il est excessivement toxique. Barry c’est comme un toxicomane rétabli qui est retombé dans la tentation et la seule issue qu’il connaisse est de continuer à creuser son propre trou, de continuer à sombrer.

L’humour de Barry est toujours intact

Si quelque chose s’est démarqué tout au long des deux saisons de Barry était de l’humour, et dans ce nouvel opus il est toujours tout à fait d’actualité, avec Noho Hank (Anthony Carrigan) comme principale référence. l’innocence de Écheveau reste le point de départ des meilleurs moments, ainsi que l’égoïsme de Fuchés fait aussi sa part, pour nous offrir de grands moments d’humour absurde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂