« Barry » commence enfin le tournage de la saison 3

Dim Collants opaques éco-responsables DIM® Green - Noir - Taille : T3,T4 - Blancheporte

Enfin des collants en fibres recyclées pour donner du sens à son look ! Toujours aussi stylés et confortables, ils sont en plus éco-responsables. Voilà une excellente raison de les choisir pour la saison. - Couleur noir - Taille 3/4 - COMPOSITION • 97% polyamide, 3% élasthanne DETAILS • 60 deniers • Fil Q nova fabriqué à partir de 99% de fil recyclé • Large ceinture confort • Aspect mat • Tricotés en Europe ACHAT RESPONSABLE Produit certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevé au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international ENTRETIEN • Lavables en machine