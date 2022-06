Barry : ce qui pourrait arriver dans la saison 4

HBO

Ce dimanche s’est terminée la série interprétée et créée par Bill Hader. On parle déjà sur les réseaux d’une saison de récompenses complètement réussie pour toutes les personnes impliquées.

©IMDBBill Hader a reçu un Emmy pour son rôle principal.

parler du meilleur série qui peut être mentionné aujourd’hui implique oui ou oui pour se référer à Barry. co-créé entre Bill Hader et Alec Berg, se concentre sur la vie d’un soldat qui revient d’une de ses nombreuses tournées en Irak et finit par être engagé par un ami de son père pour devenir tueur à gages. Posséder Hader est chargé de donner vie à la figure principale de la production de HBO que ce dimanche a mis fin à sa troisième saison.

Comme on le sait, HBO Il a déjà donné son feu vert à une quatrième saison de Barry, qui n’a pour l’instant pas de date de sortie mais la logique serait de ne la voir qu’à la mi 2023. L’un des détails les plus importants de la prochaine saison de ce la série lancée en 2018 a déjà remporté 6 prix emmydont deux pour le meilleur acteur principal dans une comédie pour Hader et un pour la meilleure comédie pour la deuxième saison.

+ Que peut-on attendre de la quatrième saison de Barry

Compte tenu du dénouement, bien que rien ne soit confirmé, on s’attendrait à ce que le prochain opus soit le dernier de la série. L’un des aspects les plus importants de la finale de la saison de Barry avait à voir non seulement avec la situation policière et l’arrestation de Barry Berkmann mais aussi avec la trahison de Gène Cousineau. dans les yeux de Barry vous pouviez voir la douleur de ce qui s’était passé et, s’il tient parole, non seulement le professeur de théâtre mais aussi tous La famille Cousineau sera en danger dans la quatrième tranche.

Reste aussi à savoir ce qu’il adviendra de sortieque l’on a vu partir pour Joplin, sa ville natale, après avoir assassiné l’un des voyous qui tentaient de la tuer ainsi que Barry. Reviendra-t-il pour aider son partenaire ? Si quelque chose caractérisait le personnage de Sarah Goldberg, c’était l’égoïsme évident. Par conséquent, en principe, il serait logique de penser qu’une seule opportunité dans Hollywood la fait retourner à Los Angeles, même si bien sûr la soif de rédemption pourrait aussi la motiver.

La dernière pièce de ce puzzle pourrait être posée par les deux Noho Hank Quoi Cristobal, réunis en Bolivie. On sait la dévotion que le personnage de Anthony Carrigan ressentir pour Barry et apprendre ce qui s’est passé pourrait suffire à le ramener aux États-Unis avec un plan pour le libérer. Au cas où cela se produirait, à eux trois, ils pourraient d’abord affronter Fuches Monroe et puis oui, savoir quoi faire avec Cousineau. Le professeur de théâtre joué par Henri Winkler peut être la seule issue vers le pardon pour Barry Berkmann et le laisser en vie serait un geste qui le ferait finir au bon endroit vers la fin de Barry.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂