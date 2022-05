Barry a été renouvelé pour une quatrième saison

HBO

HBO a donné son feu vert pour commencer à réfléchir à une nouvelle édition de la production créée et mettant en vedette Bill Hader qui a commencé à être diffusée en 2018.

©IMDBLa série est née en 2018.

En 2018, projet de loi hader a présenté son nouveau personnage au monde: Barry. De la main de HBO, racontait l’histoire de ce soldat qui revient de la guerre et devient sans but tueur à gages grâce à un ami de son père qui devient son mentor. Au cours d’une de ses missions, il devra mettre fin à la vie d’un acteur de théâtre et, en train de remplir son objectif, quelque chose s’éveillera en lui : la vocation d’avoir une vie d’acteur.

projet de loi hader était responsable de la création de cette série avec l’aide de Alec Bergavec qui il a réalisé la troisième saison qui est actuellement diffusée et que vous pouvez voir à travers hbo max. Il y aura 8 épisodes au total qui arriveront après une interruption de plus de trois ans d’attente, depuis la première tranche en 2019 et en raison de la pandémie, ainsi que des retards de tournage, il n’a pas pu être prêt avant.

Maintenant, il est confirmé que HBO a donné le feu vert pour Barry ont une quatrième saison sur le signal. L’annonce a été officialisée ce jeudi, lorsqu’il a été rapporté que le prochain épisode comportera également 8 chapitres comme tous les précédents, avec la particularité que cette fois la personne chargée de garder les fils des 8 épisodes de la série sera projet de loi hader. Le tournage débutera en juin de cette année.

« facture, alec et l’ensemble du casting et de l’équipe a livré une troisième saison exquise de Barry. C’est un mélange magistral de rire et de suspense. »a assuré le vice-président exécutif de la programmation pour HBOAmy Gravitt. Ainsi, il a complété : « Je suis très heureux d’annoncer que nous allons faire une quatrième saison ». En plus de projet de loi haderle casting comprend des personnages tels que Sarah Goldberg, Henry Winkler et Anthony Carrigan.

+Quand la troisième saison de Barry se terminera-t-elle

La troisième saison de Barry a commencé avec le gros problème pour Barry que le confort qu’il semblait avoir atteint était totalement déséquilibré par Fuchés: Cousineau il sait qu’il est un tueur, son partenaire est complètement absorbé par sa carrière et il ne peut pas dormir avec la culpabilité et l’anxiété. Avec des premières le dimanche, la dernière diffusion aura lieu le 12 juin. En attendant, vous pouvez lire notre bilan de la saison sur ce lien.

