Barre de son pour PC: 7 excellents modèles pour un meilleur son

Les barres de son pour PC sont destinées à être utilisées sous le moniteur. Les appareils compacts ont parfois également un subwoofer externe, qui fournit des basses puissantes. Ce sont sept barres de son recommandées pour l’ordinateur.

pointe: Il est préférable de mesurer l’espace sous votre moniteur afin que la barre de son s’adapte également à sa place prévue sur votre bureau. Nous révélons également les dimensions des barres de son PC.

Creative Stage Air: peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth

Air de scène créative

La Creative Stage Air est une barre de son PC qui peut également être utilisée comme haut-parleur Bluetooth. La barre de son compacte est alimentée via un port micro USB. Vous connectez le PC à la barre de son avec un câble jack classique de 3,5 millimètres. Loin de la source d’alimentation, la barre de son se couple au téléphone portable via Bluetooth 4.2 et repose sur une alimentation par batterie qui devrait suffire pour six heures de fonctionnement musical. À propos, la barre de son dispose également d’une entrée USB pour une clé avec votre collection de musique.

Dimensions: 410 mm de largeur x 100 mm de hauteur x 70 mm de profondeur

Razer Leviathan: barre de son Gamer avec un subwoofer puissant

Razer Leviathan

Un subwoofer culte sous la forme d’une pyramide de temple, une barre de son avec trois serpents en guise de logo et une lumière LED verte brillante: voici à quoi ressemble le résultat lorsque la société d’accessoires de jeu Razer conçoit une barre de son. Le PC est connecté via un câble jack ou un câble optique, Bluetooth 4.0 avec aptX est utilisé pour le couplage avec le smartphone.

Puisque j’utilise actuellement le Razer Leviathan, je peux dire qu’il est bien adapté à l’interaction avec l’ordinateur. Comme c’est typique pour Razer, il y a une basse copieuse qui ne chevauche pas les autres fréquences. La barre de son sonne fort, clair et est amusante pour les jeux et la musique. Inconvénient: le subwoofer est suspendu à un cordon sur la barre de son, il n’est donc pas connecté sans fil et ne peut donc pas être positionné librement.

Dimensions: 500 mm de largeur x 72 mm de hauteur x 72 mm de profondeur

Panasonic SC-HTB254: avec un subwoofer fin

Panasonic SC-HTB254

Pansonic a en fait développé la barre de son 2.1 SC-HTB251 en tant que supplément TV, mais en raison de ses dimensions très compactes, elle est également très appropriée comme barre de son pour PC. L’appareil peut être connecté à l’ordinateur via une entrée optique ou HDMI. En plus du Dolby Digital, la barre de son Pansonic traite également le DTS et Bluetooth est utilisé pour le couplage avec le smartphone. Pratique: le subwoofer est connecté sans fil, il peut donc être placé n’importe où dans la pièce.

Dimensions: 450 mm de large x 51 mm de haut x 135 mm de profondeur

Samsung HW-N400: barre de son avec de nombreuses connexions

Samsung HW-N400

Comme la barre de son Pansonic, la Samsung HW-N400 est également conçue pour les téléviseurs, mais grâce à ses dimensions relativement compactes, elle fonctionne également bien sous de nombreux moniteurs. La barre de son stéréo fonctionne sans subwoofer, ce qui est quelque peu compensé par le volume plus important. Il existe de nombreuses connexions: entrée HDMI, sortie HDMI, USB, entrée optique et connexion jack. Ensuite, il y aurait Bluetooth pour le couplage avec le smartphone. En plus du Dolby, le Samsung HW-N400 peut également traiter le DTS.

Dimensions: 640 mm de large x 71 mm de haut x 100,3 mm de profondeur

Canton DM5: avec connexion subwoofer

Canton DM5

La Canton DM5 est une barre de son TV compacte avec une particularité: elle est livrée sans subwoofer, mais vous pouvez connecter n’importe quel subwoofer à l’entrée correspondante. Une entrée chinch, une entrée numérique coaxiale et une entrée numérique optique sont disponibles pour la connexion PC. Bluetooth 3.0 avec support aptX est utilisé pour le couplage avec le smartphone. En plus du Dolby Digital, la barre de son peut également gérer le DTS.

Dimensions: 550 mm de largeur x 64 mm de hauteur x 90 mm de profondeur

Yamaha SR-C 20A: tout dans un seul paquet

Yamaha SR-C 20A

La Yamaha SR-C20A fonctionne également bien comme une barre de son TV compacte sous le moniteur. Il existe une connexion HDMI, deux entrées numériques optiques et un port jack, et les smartphones peuvent être connectés via Bluetooth 5.0. Pratique: en plus du contrôle avec la télécommande incluse, le contrôle tactile est également possible via une barre sur le dessus. Il est à portée de main au cas où la barre de son se déplace sous le moniteur.

Dimensions: 600 mm de largeur x 64 mm de hauteur x 94 mm de profondeur

Hama Sirium 3800 ABT: Unique

Hama Sirium 3800 ABT

Le Hama Sirium 3800 ABT attire immédiatement le regard avec son design élégant. C’est une barre de son intelligente qui peut être contrôlée avec l’assistant vocal Amazon Alexa. Le subwoofer de 6,5 pouces fournit des basses puissantes et a également reçu un éclairage d’ambiance bleu. La petite barre de son possède deux puissants haut-parleurs large bande qui couvrent toutes les fréquences. Les connexions: chinch, jack, entrée coaxiale, entrée optique et USB. En plus du Bluetooth, il existe également une connexion WLAN.

Dimensions: 430 mm de large x 10,3 mm de haut x 80,4 mm de profondeur