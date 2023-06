Barracuda Queens : c’est la nouvelle série Netflix basée sur des faits réels

Netflix

Netflix vient de sortir « Barracuda Queens », une comédie dramatique basée sur des faits réels qui ravive l’image de Robin des Bois. Connaître tous les détails.



©NetflixReines barracudas

Pour Netflix, juin a commencé par tout. Ce n’est pas seulement à cause de l’annonce que Une nouvelle édition de TUDUM se tiendra prochainement, mais aussi en raison du nombre de premières de séries et de films préparées pour ce mois. La plateforme, une fois de plus, a ébloui avec son nouveau calendrier et avec quelques productions déjà lancées.

Parmi eux se trouve Reines barracudas, qui est arrivée sur Netflix ce 5 juin et fait déjà partie des séries les plus vues de la plateforme. Avec une saison de six épisodes, ce strip est originaire de Suède et est une combinaison parfaite de drame, d’action, un peu de comédie, mais surtout de réalité.

Eh bien, la vérité est que Reines barracudas est basé sur une affaire qui, il y a longtemps, a eu un impact en Suède, mais a en même temps ravivé l’image de Robin Hood. C’est ainsi que son synopsis officiel le précise, qui stipule: « Nous sommes en 1995, lorsque l’ère passionnante du « girl power » commence. Lollo, Klara, Frida et Mia sont quatre gentilles filles de Djursholm (Stockholm) qui se font appeler les ‘Barracuda Queens’ après leurs soirées à la plage de Barracuda ».

Continuez ensuite : « Lorsque le désespoir les saisit de ne pas pouvoir payer la facture exorbitante d’une fête, ils décident de dévaliser la maison de leur nouvelle voisine, Amina. Les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu; heureusement pour eux, Amina est plus intéressée à rejoindre le groupe qu’à les poursuivre. Ensemble, les filles se livrent à une série de cambriolages chez leurs riches voisins. Le jour, ce sont des élèves exemplaires et des filles dévouées ; la nuit, des voleurs acharnés en quête d’excitation, de libération et de vengeance sur les hommes qui les ont maltraités. D’ailleurs, personne ne les soupçonnerait, n’est-ce pas ?

Mais, l’important dans cette série est qu’il s’agit d’une adaptation fidèle du cas réel. connais le.

L’affaire qui a inspiré Barracuda Queens :

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le véritable cas, Reines barracudas est inspiré par le groupe qui, en 1990, est devenu connu sous le nom de Lidingöliga. Au cours de ces années, ce groupe, qui était en fait composé d’hommes, a commis des vols d’art, de bijoux, de meubles et de voitures de luxe dans les maisons les plus riches de la banlieue de Stockholm.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?