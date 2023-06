Barrabrava : combien d’épisodes compte la nouvelle série Prime Video ?

Seagate SkyHawk ST2000VX008 disque dur 3.5" 2000 Go Série ATA III

Plus d'images, plus de capacitéSkyHawk est ingénieuxBénéficiez d'une protection supérieurePrenez un nouvel essor et restez au sommetProtégez vos fichiers et tenez-vous prêt <b>Plus d'images.<br/>Plus de capacité.</b><br/>Optimisés pour les magnétoscopes numériques et enregistreurs vidéo en réseau, les disques de surveillance SkyHawk sont conçus pour les charges de travail continues et offrent jusqu'à 10 To de capacité.<br/>Grâce au firmware ImagePerfect, SkyHawk diminue le nombre de séquences perdues et d'interruptions, et supporte des charges de travail trois fois plus élevées que les disques de bureau, ainsi qu'un nombre maximal de 64 caméras HD.<br/><br/><b>SkyHawk est ingénieux</b><br/>L'audacieux firmware ImagePerfect garantit des flux vidéo fluides et nets dans les systèmes de surveillance fonctionnant en permanence.<br/>Votre entreprise a ainsi l'assurance de disposer d'une protection optimale.<br/><br/><b>SkyHawk est aussi vigilant</b><br/>- Conçu pour consacrer 90 % de son temps à l'enregistrement et prendre en charge jusqu'à 64 caméras<br/>- Jusqu'à 10 To, soit 10 000 heures de vidéo HD<br/>- Charge de travail maximale de 180 To/an, soit trois fois la charge supportée par un disque de bureau, complétée par une garantie limitée de trois ans<br/>- Protégez vos données contre les imprévus grâce au service de récupération de données +Rescue<br/><br/><b>Bénéficiez d'une protection supérieure</b><br/>Offrez-vous une tranquillité d'esprit totale avec les disques de surveillance SkyHawk et ne ratez aucune image, même dans les environnements extrêmes.<br/>La charge de travail exceptionnelle supportée par les disques SkyHawk, leur faible consommation d'énergie et leurs capteurs VR peuvent améliorer la fiabilité des disques sur le long terme.<br/>SkyHawk reste performant quand la température de fonctionnement est située entre 0 et 70 °C, tandis que le traitement de surface organique de ses composants offre une protection supplémentaire contre le ternissement sur le terrain.<br/><br/><b>Prenez un nouvel essor et restez au sommet</b><br/>SkyHawk est conçu pour évoluer avec vos besoins et offrir des performances exceptionnelles dans les systèmes multidisques.<br/>Les systèmes de surveillance multidisques peuvent se fier aux composants optimisés pour les configurations RAID de SkyHawk.<br/>Cette robustesse garantit une plus longue durée de vie des disques et des systèmes.<br/><br/>- Les capteurs de vibrations rotationnelles (de série sur les disques SkyHawk de 4 à 10 To) assurent des performances fiables dans les magnétoscopes numériques et enregistreurs vidéo en réseau embarquant plus de huit disques<br/>- Dans un environnement RAID, les capteurs VR améliorent la tolérance du disque aux vibrations<br/><br/><b>Protégez vos fichiers et tenez-vous prêt</b><br/>Soyez prêt à affronter toutes les situations en souscrivant au service de récupération de données Seagate +Rescue d'une durée de 3 ans.<br/>Sous l'aile protectrice de SkyHawk, les actes de...