Barney va changer son image dans une nouvelle série animée pour enfants

le personnage classique barney le dinosaure fera peau neuve dans une nouvelle série animée par mattel. L’émission pour enfants d’âge préscolaire fera ses débuts en 2024, couvrant des apparitions à la télévision, des livres, des vêtements, des jouets et du contenu YouTube.

responsable des produits de consommation de Mattel, Josh Silvermana publié une déclaration sur le nouveau look du dinosaure violet : »Le message d’amour et de gentillesse de Barney a résisté à l’épreuve du temps… Nous présenterons l’emblématique dinosaure violet à une nouvelle génération d’enfants et de familles du monde entier grâce à du contenu, produits et expériences.

Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails sur la façon dont le personnage sera présenté, le directeur général de Mattel Television, Fred Souliéa expliqué que la société souhaitait présenter une image plus moderne de Barney.

« En créant la nouvelle série, il était important pour nous de refléter de manière appropriée le monde dans lequel les enfants vivent aujourd’hui afin que la série puisse fournir des leçons significatives sur la façon de s’y retrouver », a expliqué Soulie.

« Nous espérons inspirer la prochaine génération à écouter, prendre soin et rêver grand. Nous pensons que les parents, dont beaucoup se souviendront avec émotion du Barney original de leur propre enfance, aimeront également la série », a-t-il poursuivi.

Barney a été créé par Sheryl Timbres-Leachgagne en importance dans le monde entier grâce à la série d’action en direct »Barney & Friends », qui a été créée en 1992 et s’est déroulée jusqu’en 2010. Une nouvelle série de redémarrage de Barney a été annoncée en 2015, dont la première est prévue en 2017, bien qu’il n’y ait pas eu nouvelles mises à jour à ce sujet.

La nouvelle série animée » Barney » sera diffusée en 2023.