‘Barefoot Contessa’ Les repas de garde-manger préférés d’Ina Garten incluent une version mise à jour de sa recette la plus populaire de tous les temps

Contessa aux pieds nus star Ina Garten a été un sauveur de cuisine pour beaucoup pendant la pandémie. Au cours des derniers mois, Garten a ajouté plus d’un million d’abonnés qui se sont tournés vers son flux et son site Web Instagram pour des idées de repas faciles et délicieuses, sans parler de ses incroyables recettes de cocktails.

Ina Garten, vedette de «Contessa aux pieds nus» | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via Getty Images

En plus de publier son nouveau livre Nourriture réconfortante moderne, Garten a également partagé un certain nombre d’idées de «garde-manger» sur son site Web. Ils incluent une version mise à jour de sa recette la plus populaire de tous les temps.

Cette recette d’Ina Garten est la mieux notée de tous les temps par Food Network

Comme 45Secondes.fr l’a déjà signalé, la recette de Barefoot Contessa pour les macaronis et le fromage est la recette la mieux notée de tous les temps par Food Network.

Sa version de l’agrafe domestique n’a rien à voir avec la version boîte qui demande du beurre et du lait. C’est une version beaucoup plus mature du plat, mais une recette assez simple pour qu’un débutant en cuisine puisse la suivre.

Garten garnit son macaroni au fromage de chapelure et de tomates. Mais pour ceux qui préfèrent le fromage pur, ces articles peuvent facilement être laissés de côté.

«Ce macaroni au fromage est adulte. C’était savoureux, fromager et facile à préparer. Je l’ai fait plusieurs fois au cours des 2 derniers mois et c’est un succès à chaque fois », a écrit un critique.

Pour la recette classique de macaroni au fromage de Garten, vous avez besoin d’une livre de macaroni au coude, de farine, de gruyère, de cheddar extra-fort et de muscade. Des tomates fraîches et des tranches de pain blanc (croûtes enlevées) seront utilisées comme chapelure pour faire la garniture. Vous aurez également besoin de sel, d’huile végétale, de lait, de beurre et de poivre.

La star de ‘Barefoot Contessa’ propose une recette de macaroni au fromage mise à jour

Sur elle Contessa aux pieds nus site Web, Garten a partagé un certain nombre de recettes pour tous, des débutants aux professionnels de la cuisine. Dans le « Cook From Your Pantry! » section, Garten a partagé une nouvelle recette pour Overnight Mac and Cheese.

La nouvelle recette laisse de côté les tomates et ajoute de la crème épaisse. Et comme son nom l’indique, la nouvelle recette de macaroni au fromage de Garten est censée être préparée 24 heures à l’avance.

Il nécessite 8 onces de macaroni au coude, de crème épaisse, de gruyère râpé et de cheddar blanc. Avec de la noix de muscade, du beurre, du sel et du poivre et des tranches de pain blanc (sans croûtes), qui seront utilisées comme chapelure.

Après avoir mélangé les ingrédients, la recette de Garten demande de laisser le plat au réfrigérateur pendant 24 heures afin que les pâtes puissent absorber le mélange crémeux et se dilater.

Le site Web Barefoot Contessa d’Ina Garten propose une variété de « repas de garde-manger » pour débutants et intermédiaires

Le macaroni au fromage n’est pas la seule recette de « garde-manger » que Garten présente sur son site Web. Elle a un certain nombre d’idées pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, ainsi que des desserts, des accompagnements et des cocktails.

Ses recettes de petit-déjeuner comprennent des gaufres belges pendant la nuit, du pain doré à la challah, des muffins au maïs aux framboises, des petits pains faciles à coller et des crêpes aux pommes de terre avec des œufs frits.

Pour le déjeuner, Garten partage ses idées pour la soupe aux lentilles et aux saucisses, la vodka Penne Alla, le pain grillé à l’avocat, la soupe au poulet et aux nouilles ramen et les tartines à la salade aux œufs.

Ses recettes de souper comprennent du poulet rôti parfait, de la bolognaise de la semaine, des pâtes au four aux tomates et aubergines, une tourte au poulet, des hot dogs en pâte feuilletée et du poulet au parmesan.

Les recettes de desserts de Garten comprennent le Flag Cake, la tarte aux pommes française, le gâteau au café à la crème sure et les barres de crumble aux framboises. Elle inclut également une recette de cocktail cosmopolite.

Toutes ces recettes sont gratuites sur le site de Barefoot Contessa, et son nouveau livre de cuisine Nourriture réconfortante moderne livre de cuisine est maintenant disponible dans les magasins.