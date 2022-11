Bardo, le nouveau film d’Iñárritu : intrigue, distribution et date de sortie

le cinéaste Alejandro Gonzalez Inarritu Il est devenu l’une des grandes références du monde du cinéma, nombreux à attendre chacun de ses nouveaux projets. Après avoir fait ses débuts à Hollywood avec »Birdman », et fait le drame qui a donné l’Oscar du meilleur acteur à Leonardo DiCaprio Avec »The Revenant », Iñárritu va maintenant présenter son prochain film en espagnol »Bardo, fausse chronique de quelques vérités ».

Le nouveau film a été présenté en première au 79e Festival international du film de Venise en compétition pour le Lion d’or.Bien que de nombreux détails sur le prochain film de Netflix ne soient pas encore connus, il semble que ce sera une histoire très personnelle pour Iñárritu, étant presque une autobiographie.

Protagonisée par Daniel Giménez Cacho dans le rôle de Silverio Gama, un réalisateur de documentaires qui vit à Los Angeles depuis vingt ans. L’histoire est un reflet clair de la vie d’Iñárritu, avec » Bardo » qui amène le réalisateur à réfléchir sur lui-même et à rechercher ses origines.

L’argument du barde

L’histoire a été décrite comme un film semi-autobiographique et profondément personnel par Alejandro Iñárritu. Après avoir été nommé lauréat d’un prix international prestigieux, Silverio décide de se lancer dans un voyage de retour dans son pays natal. Ce voyage de retour à la maison et dans sa propre culture le pousse dans une crise existentielle et une recherche de qui il est vraiment.

Après le précédent record d’Iñárritu en tant que cinéaste, » Bardo » est sûr d’être un autre drame psychologique intéressant qui plonge dans la psychologie du personnage, tout en abordant des questions plus larges allant de sa vision de la société au sens de la vie.







Distribution de Barde

En tant que première production mexicaine d’Iñárritu en deux ans, » Bardo » mettra en vedette un casting d’acteurs mexicains, mettant en vedette à la fois des acteurs bien connus et de nouveaux visages. Outre Daniel Giménez Cacho dans le rôle principal, le film a Griselda sicilienne, Xiména Lamadrid, Iker Sánchez Solano, Andrés Almeida Oui François Rubio ils jouent également dans le film dans des rôles de premier plan.

Date de sortie du barde

»Bardo » sortira dans certaines salles le 18 novembre 2022, puis arrivera en exclusivité sur la plateforme Netflix le 16 décembre 2022.

Le film a déjà été présenté en avant-première au Festival international du film de Venise, où il était en lice pour le Lion d’or. Malheureusement, le film s’est ouvert à des critiques moins que favorables, mais de nombreux critiques et spectateurs ont loué sa profonde narration émotionnelle centrale. au film. .