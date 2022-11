Bardo, le malaise et la colère des contradictions

FICM 2022

Le nouveau film d’Alejandro González Iñárritu a ouvert le Festival international du film de Morelia. On vous dit ce qu’on en a pensé.

Barde. Fausse chronique de certains récits de vérité, nouveau film de A. González Iñárritu (Photo : Netflix)

Sur la base de ce que vous dites ou voulez transmettre, comment pouvez-vous vous connecter émotionnellement avec Alejandro González Iñárritu à travers Barde. Fausse chronique de quelques vérités? Il y a des téléspectateurs qui ressentent une affinité immédiate avec lui. Cependant, il y en a beaucoup d’autres qui ne digèrent pas si facilement votre proposition. Dans certains cas, la charge négative attribuée au film par les critiques européens, le qualifiant de prétentieux et dédié à l’ego du réalisateur, pèse trop lourd.

Et oui, c’est plein d’ego. Mais est-ce cela qui dérange et irrite dans son nouveau film ? Peut être. Cependant, il offre d’autres éléments pour se mettre en colère, ce qui motive par conséquent à se demander pourquoi. Derrière un récit qui erre entre l’onirique et le farsique, entre la vérité et le mensonge, entre le confus et l’exact dans certains passages, il y a une invitation à ne pas être d’accord, voire une reddition inconsciente au spectateur afin qu’il détermine ce qui le choque et le vérifie.

González Iñárritu ne veut pas être attachant et n’essaie pas non plus de l’être. C’est ainsi qu’il le manifeste avec Silverio (l’extraordinaire Daniel Giménez Cacho), un documentariste qui sait qu’il n’est pas une pièce d’or et peut être zéro sympathique, un trait que le réalisateur n’a pas non plus intérêt à montrer, qui a l’idée que il n’est pas. Mais avec Silverio, l’alter ego du réalisateur, il ne s’agit pas de déterminer s’il aime ou non. Les sensations doivent aller vers vos décisions et les contradictions que vous avez en tant qu’individu.

C’est probablement la question des contradictions qui dérange. Dans une société polarisée et conflictuelle comme la nôtre, qui transite par l’adhésion à un extrême sans médians, le choc interne avec ce qui s’exprime vers l’extérieur provoque des conflits. Il semblerait erroné de penser demain différemment de ce que l’on pense aujourd’hui, comme s’il n’y avait pas de modèle intermédiaire de réflexion et de confrontation avec soi-même, comme cela se produit avec Silverio, un homme qui accepte ses privilèges en même temps qu’il est préoccupé par les problèmes qui affectent ceux qui en manquent.

Ces mêmes contradictions nous amènent inévitablement à être en désaccord. Et c’est un autre point de rupture. Débattre ou discuter des différences sans violence est aujourd’hui impossible. C’est pourquoi il y a un sentiment de colère en voyant Barde. Fausse chronique de quelques vérités : Silverio fait ou dit des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, mais il ne peut être récriminé ou combattu compte tenu de la fiction dans laquelle il se déroule (nous nous sommes mis à la place de Luis Baldivia lorsqu’il a été réduit au silence). D’un autre côté, nous pouvons le faire avec González Iñárritu dans le vrai plan à l’exception qu’il ne fera pas non plus attention à nous. La discussion est laissée à ceux qui ont aimé ou détesté son film. Le voyant sous cet angle, une extension de l’ego qu’il dépose sur l’écran.

Habitués aux histoires dans lesquelles il y a des gentils ou des méchants, ou dans lesquelles on est incité à ressentir de l’empathie ou de l’animosité pure et simple envers quelqu’un, ce film nous rapproche de l’inconfort d’être contradictoire. C’est un malaise que nous ressentons généralement lorsque nous nous voyons dans des situations, des peurs, des traumatismes ou des incertitudes comme ceux auxquels Silverio est confronté. Et cela nous rend énervants car nous avons l’impression de trahir une conviction ou une cohérence, notamment dans la prise de décision.

Comment alors se connecter par émotion avec cette œuvre de González Iñárritu ? Peut-être de ce qui nous choque et nous arrête. Assurez-vous d’avoir le California Dancing Club rien que pour vous et entamez un dialogue avec la figure paternelle dans les toilettes ! Il peut arriver à n’importe qui de ressentir la fête et la douleur en même temps, comme si c’était mal. Il se met en colère parce que la contradiction, à la fin, nous conduit à blâmer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂