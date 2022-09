Bardo : bande-annonce et date de sortie du nouveau film d’Alejandro G. Iñárritu sur Netflix

Netflix

Le premier regard sur le nouveau Alejandro G. Iñárritu qui arrivera bientôt sur Netflix est arrivé. A voir quand il sera disponible !

Si nous parlons de réalisateurs établis de la dernière ère d’Hollywood, il est impossible de laisser de côté Alejandro Gonzalez Inarrituqui a déjà chez lui deux statuettes de l’Oscar du meilleur réalisateur pour homme-oiseau Oui le revenant avec Léonardo DiCaprio. Après sept ans, il revient avec son nouveau film Barde, fausse chronique de quelques vérités qui ce jeudi a publié sa première bande-annonce et la date de première sur le service de streaming Netflix.

En mars 2020, il est devenu officiel que le cinéaste mexicain prévoyait d’écrire, de réaliser et de produire un nouveau film dans son pays natal, avec Bradford Young comme directeur de la photographie et Patrice Vermette comme chef décorateur. À la suite de la pandémie de coronavirus, les délais ont été allongés, mais en même temps des détails ont été révélés dans le cadre du casting et du début du tournage en 2021.

De quoi s’agit-il Barde? Le film est décrit comme « une expérience épique, immersive et visuellement bouleversante » qui suit le parcours de Silverio, un prestigieux journaliste et réalisateur de documentaires mexicain qui vit à Los Angeles et reçoit un important prix international et doit retourner dans son pays. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il atteindra des limites existentielles, ayant des absurdités de ses souvenirs et des peurs qui rouvrent dans son présent, enveloppant sa vie quotidienne dans une confusion totale. Découvrez leur première bande-annonce !

Son casting principal est composé de Daniel Giménez Cacho (Silverio Gacho), Griselda Siciliani (Lucía), Ximena Lamadrid (Camila) et Íker Sánchez Solano (Lorenzo). En plus d’eux, vous trouverez également Hugo Albores, Andrés Almeida, Misha Arias De La Cantolla, David Blanco, Mar Carrera, Roberto Cavazos, María Cobar et Grantham Coleman, entre autres.

+Quand Bard est-il diffusé ?

Bardele nouveau film d’Alejandro González Iñárritu, Il sortira en salles au Mexique le 27 octobre et à partir du 4 novembre, il sera également dans les salles en Argentine, en Espagne et aux États-Unis.pour avoir ensuite une expansion mondiale le 18 novembre. Quant à Netflix, le film ne sera disponible sur la plateforme que le 16 décembre.

