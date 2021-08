Barbra Streisand explique pourquoi elle déteste chanter en public

Barbra Streisand a une relation amour-haine avec les performances live.

Bien qu’elle ait donné des concerts à couper le souffle pendant des décennies, elle a également parlé de son trac et a plus d’une fois promis qu’elle en avait fini avec le chant en public pour toujours. Mais son raisonnement derrière le fait de s’éloigner de la scène pourrait surprendre ses fans.

Streisand n’est pas fan des essayages vestimentaires. Kevin Mazur / Getty Images

Comme Streisand, 79 ans, l’explique dans une nouvelle interview avec Zane Lowe pour Apple Music 1, il s’agit au moins en partie de la garde-robe.

« Je n’aime pas (chanter en public) », dit-elle. « Cela me donne la chair de poule. … J’ai dit que si je pouvais juste m’asseoir sur un tabouret et chanter, je pourrais le faire. Mais pour avoir des essayages de robe, alors je ne change jamais assez de vêtements. »

Elle ajoute qu’elle aime « les beaux vêtements », mais « Je ne veux pas d’essayages. Je n’aime pas les essayages. … Je ne veux pas être un clown sur une scène en train de marcher et tout le monde est en dessous de moi. C’est ça fait bizarre. »

Cela pourrait expliquer pourquoi faire « Carpool Karaoke » avec James Corden en 2018 était plus facile pour elle.

Streisand dans son spécial télévisé de 1966, « Color Me Barbra ». CBS via Getty Images

Mais en plus des changements de vêtements, Streisand peut être sa pire critique et a du mal à sortir de sa propre tête sur scène. « C’est plus à propos de (mes attentes) », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi quand je sors de scène après avoir fait quelques concerts, je dis toujours : ‘Je ne peux pas refaire ça.' »

Heureusement, elle a beaucoup d’autres projets en préparation, dont « Release Me 2 », une nouvelle collection de 10 performances en studio inédites qui seront disponibles vendredi. Elle a également enfin terminé ses mémoires en cours, a-t-elle déclaré. Comment a-t-elle réussi à tout faire ?

Il s’avère que la quarantaine pandémique a été une période très fructueuse pour le chanteur de « Memories ».

« (La quarantaine) m’a donné un peu de temps, soit environ un an, pour terminer mon livre que j’ai commencé il y a de nombreuses années et que je n’ai jamais vraiment trouvé le temps de terminer », a-t-elle déclaré.

Streisand en 2019, en concert au United Center de Chicago Kevin Mazur / Getty Images pour BSB

Et bien que toute la pandémie n’ait pas été quelque chose à se réjouir, elle a trouvé du plaisir à être forcée de rappeler son calendrier social. « J’aime cette époque », a-t-elle déclaré. « J’ai adoré ne pas avoir à aller nulle part, ne pas avoir à assister à des événements auxquels je suis invité. »

Non seulement cela, elle aimait quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier – ne pas avoir à aller à des rendez-vous réguliers chez le médecin. « C’est ce que je viens de faire ces derniers mois », a-t-elle déclaré. « J’étais surpris, je pensais même que j’avais des caries, mais je n’en ai pas. Donc c’était vraiment génial. »

En rapport: