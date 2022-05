Barbie, un film de Greta Gerwig, présentera plusieurs Kens et Barbie

Margot Robbie sera l’une des nombreuses Barbies de Greta Gerwig Barbie, ceci selon les dernières nouvelles en provenance de Cannes. Le journaliste du New York Times Kyle Buchanan a appris lors du prestigieux festival que le film présentera également Issa Rae (Précaire) et Hari Nef (Transparent) comme différentes versions de Barbie. Bien sûr, cela signifie également que Ryan Gosling ne sera pas le seul Ken en direct dans le film, car le mot est Simu Liu (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et Ncuti Gatwa (Éducation sexuelle) jouera également des Kens alternatifs.

Ce qui n’a pas été révélé est un synopsis, donc l’intrigue reste floue au-delà de l’inclusion de plusieurs Kens et Barbies. C’est peut-être un signe que Gerwig ira un peu méta avec l’histoire en reconnaissant qu’il y a eu différentes versions des poupées Barbie sorties dans les magasins au fil des décennies. Cela dit, il n’est pas surprenant de voir cet aspect faire son chemin dans le film d’action réelle, mais il reste à voir comment cela se concrétisera de manière cohérente.

Pour ce que ça vaut, Simu Liu a déclaré qu’il avait été attiré par l’histoire par son scénario impressionnant, c’est donc un bon signe pour ce que Gerwig a en tête. L’acteur cherchait des opportunités d’emploi avec ses agents quand l’un d’eux a suggéré d’essayer Barbie. Liu s’est rendu compte que celui-ci pourrait être quelque chose de spécial en fonction de la façon dont l’agent lui avait décrit le scénario.

« Il a littéralement dit cela textuellement », a déclaré Liu, selon GQ. « Il était comme, ‘Si je pouvais miser ma carrière sur n’importe quel scénario, c’est le Barbie scénario. Je pense vraiment que tu devrais le faire.

Révélant comment il a mentionné son expérience avec une équipe de danse hip-hop de l’université lors de son audition, Liu a ajouté: « Greta parlait de combien elle aimait regarder les hommes danser, car c’est une telle expression artistique que vous n’avez pas l’habitude de voir de hommes typiques. Elle a éclaté de rire de manière audible, elle a crié de rire – et puis j’ai eu le rôle.

Greta Gerwig dirige Barbie sur un scénario de Noah Baumbach. Une multitude d’autres noms ont également été annoncés pour le casting, et on peut se demander si d’autres vont se révéler être d’autres Kens et Barbies. Le film met également en vedette Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera et Will Ferrell. Sont également présentés Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya et Jamie Demetriou.

