‘Barbie’ Tour : Quand et où Margot Robbie et Ryan Gosling se rendront-ils au Mexique pour promouvoir le film ?

Quand et où Margot Robbie et Ryan Gosling se rendront au Mexique pour promouvoir le film ‘Barbie’.



©Warner Bros.Tournée « Barbie » au Mexique

L’un des films les plus attendus de ce 2023 est le live-action de la plus célèbre poupée Mattel avec Margot Robbie et Ryan Goslingqui ont maintenant fait sensation après avoir annoncé que Vont-ils venir au Mexique pour promouvoir la Film Barbie Et ici, nous vous disons tout ce que l’on sait à ce sujet.

C’est à travers une courte vidéo, où Margot et Ryan ont annoncé qu’ils visiteront plusieurs villes pour promouvoir « Barbie, le film »dont le Mexique, où ils comptent déjà un grand nombre de fans.

Quand le film ‘Barbie’ est-il présenté en première au Mexique ?

« Barbie » sortira dans les salles de cinéma au Mexique le 21 juillet 2023.

Barbie visite les villes

Le Mexique rejoint la liste des villes du Barbie Tour avant la première du film :

sydney

Les anges

New York

Mexico

Canada

Londres

Berlin

Séoul

Quand et où Margot Robbie et Ryan Gosling se rendront-ils au Mexique pour promouvoir « Barbie » ?

Depuis l’annonce, beaucoup se souviennent de l’événement organisé par Cinépolis avant la première de La Petite Sirène, où les acteurs Javier Bardem et Halle Bailey ils coexistaient avec la presse et les fans. Donc, bien que pour l’instant il n’y ait pas de date et de lieu confirmés, il est supposé que Margot Robbie et Ryan Gosling pourraient visiter Oasis Coyoacán ou Parque Toreo, début juillet, c’est-à-dire quelques semaines avant la première du film « Barbie ». Il faut donc garder un œil attentif sur les réseaux sociaux Warner Bros. pour connaître les informations officielles et quelle sera la dynamique pour pouvoir assister au tant attendu monde rose de BarbieLand.

