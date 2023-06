Barbie sur le point d’éclipser Oppenheimer au box-office selon les premières prévisions

La saison estivale d’Hollywood prépare une rivalité à succès qui est tout simplement convaincante. Les deux films à venir sont opposés l’un à l’autre dans une confrontation inattendue au box-office – la comédie de Greta Gerwig Barbie et l’épopée dramatique de Christopher Nolan Oppenheimer.





C’est toujours un spectacle passionnant lorsque deux films très attendus se préparent à sortir sur grand écran le même jour. Cette année, la comédie emblématique inspirée des poupées de mode Mattel Barbieréalisé par Greta Gerwig et mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling, devrait entrer en conflit avec le thriller biographique de Christopher Nolan sur le thème de la création d’une bombe atomique Oppenheimeravec Cillian Murphy et Emily Blunt.

Les deux ont attiré une attention considérable, avec des castings stellaires et des budgets de production respectifs de 100 millions de dollars chacun. Alors qu’ils se préparent pour leur sortie simultanée le 21 juillet, le premier suivi au box-office indique une tournure surprenante – le Barbie Le film pourrait surpasser l’épopée de Christopher Nolan selon Screen Rant.

Initialement, Oppenheimer était le candidat privilégié, étant donné la réputation de Nolan pour la réalisation de films acclamés par la critique et à succès commercial. Cependant, les vents semblent avoir tourné en faveur de Barbie, qui a suscité un buzz sur les réseaux sociaux après avoir passé une longue période de développement. Cette augmentation inattendue de la popularité a conduit à la spéculation selon laquelle il pourrait surpasser l’épopée de Nolan, avec des estimations de suivi de base suggérant que Warner Bros. Barbie pourrait diriger Universal Oppenheimer dans son week-end d’ouverture. Ces projections, quoique préliminaires, brossent un tableau fascinant de la bataille qui nous attend cet été.

Malgré la différence dans leurs thèmes et leur contenu, les deux films ont été opposés l’un à l’autre. Il a déclenché une bataille estivale à succès dont Hollywood n’a pas été témoin depuis un certain temps.





Box Office Titans Collision, un coup stratégique ?

Images universelles

Ce choc des titans est loin d’être une coïncidence. Warner Bros., le studio derrière Barbiea intentionnellement choisi la même date de sortie que Oppenheimer. Les rumeurs suggèrent que cette décision était une réponse au départ de Nolan de Warner Bros. pour Universal suite à un désaccord avec la société. Cette décision de piquer Barbie contre Oppenheimer pourrait être considéré comme Warner Bros.’ acte de défi subtil envers le réalisateur britannique et Universal. Pourtant, seule la performance des deux films au box-office révélera si cette décision était un coup de maître stratégique ou une erreur de calcul coûteuse.

Cette confrontation marque une rupture avec la tendance récente où les studios évitaient méticuleusement les conflits de dates de sortie avec les grands films pour assurer une diffusion en salles optimale. Cette bataille imminente entre deux films avec le potentiel de devenir un film à succès a suscité beaucoup d’enthousiasme, comme au bon vieux temps. Cela dit, même si Warner Bros. est toujours intéressé à réparer les clôtures avec Nolan, ils espèrent toujours que Margot Robbie Barbie surpassera l’épopée dramatique de trois heures, Oppenheimer.

La prochaine bataille de Barbie et Oppenheimer Le 21 juillet, il ne s’agit pas seulement de savoir lequel dominera le box-office. C’est une bataille de thèmes, de styles et peut-être même un reflet de la dynamique en évolution au sein de l’industrie cinématographique. Quel que soit le résultat, le public est le vrai gagnant, prêt à profiter d’un été rempli de cinéma diversifié et de haute qualité.