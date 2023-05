Barbie se prépare à étonner le monde dans une nouvelle bande-annonce

Info-Presse Cosinus - Abonnement 24 mois

Cosinus, les maths, les sciences, la vie ! Cosinus a 20 ans mais se lit à tous les âges ! Découvrez notre nouvelle formule, avec toujours plus d'actu, d'idées, et de dossiers passionnants pour comprendre le monde qui nous entoure. Cosinus traite des sujets suivants : Mathématiques, Physique, Chimie, Astronomie,... et les fait découvrir sous un autre angle dans le but de faire aimer ses matières. Cosinus propose chaque mois : - Le dossier du mois : Cosinus fait le tour d'un sujet passionnant et surprenant de la vie scientifique. - Des maths : arithmétique, géométrie, algèbre… en jouant avec les chiffres, ils livrent tous leurs secrets. - Les sciences, toutes les sciences ! Physique, chimie, astronomie... pour comprendre le monde qui nous entoure et les grands sujets de société. - L'actualité du mois : l'actualité est parfois électrique, mais tu seras toujours au courant ! - Le coin des lecteurs : parce qu'on a pas pensé à toutes les questions, posez les vôtres ! De vrais savants vous répondent. - La BD du mois : cette année, la vie en épisodes du plus grand génie de l'histoire, Léonard de Vinci. Et toujours… Des BD, des jeux, des concours !