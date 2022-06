Barbie Movie Image révèle le premier regard sur Ryan Gosling dans le rôle de Ken

Notre premier regard sur Ryan Gosling chez Greta Gerwig Barbie le film est sorti. Arborant une coiffure blonde blanchie et entourée de rose, Gosling ressemble beaucoup à Ken dans les images, ce qui en fait apparemment un match parfait pour la Barbie de Margot Robbie. C’est la deuxième photo officielle à sortir du film après qu’un premier regard ait révélé Robbie comme la version live-action de la poupée Mattel titulaire.

Et Gosling a tout donné pour le rôle. Dans une récente interview avec HE, la co-star Simu Liu a été invitée à se mettre en forme pour jouer son personnage dans le film. Liu a noté que pendant qu’il s’entraînait et suivait un régime pour le film, il ne pouvait pas rivaliser avec Gosling, qui a fait un effort supplémentaire pour que son corps ressemble à ce à quoi il s’attendrait d’un Ken en direct.

« Certainement Ryan – 100% », a déclaré Liu. « Il est définitivement, comme, une salle de sport le matin, une salle de gym après le travail un peu mec. … Autant je crois que j’ai une éthique de travail, mais j’aime aussi beaucoup la nourriture. J’entends juste des petits morceaux, vous savez, juste son régime alimentaire strict et tout comme l’importance qu’il accorde à prendre soin de lui et de son corps, je me dis, je le respecte, je le respecte. Je vais prendre un soda.

Margot Robbie et Ryan Gosling ne sont peut-être pas les seuls Barbie et Ken

Warner Bros.

Non seulement Ryan Gosling joue Ken, mais Simu Liu joue une autre version de Ken dans le film. Il a été rapporté précédemment que le film comportera plusieurs versions de Ken et Barbie en plus de Gosling et Margot Robbie dans les rôles principaux. Avec Liu, Ncuti Gatwa, qui vient d’être nommé prochain docteur dans Doctor Who, jouera un Ken. Rejoindre Robbie en tant que Barbies sont Issa Rae et Hari Nef.

On ne sait pas combien de Kens et de Barbies au total seront dans le film, mais Baribé met également en vedette Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera et Will Ferrell. Les autres membres confirmés de la distribution incluent Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya et Jamie Demetriou.

Greta Gerwig réalise en utilisant un scénario co-écrit avec Noah Baumbach. Robbie a taquiné que Gerwig avait quelque chose d’inattendu en tête pour Barbie mais fera toujours un film qui peut « vraiment honorer » la propriété intellectuelle.

« Nous aimons les choses qui semblent un peu à gauche du centre », a déclaré Robbie à THR. « Quelque chose comme Barbie où l’adresse IP, le nom lui-même, les gens ont immédiatement une idée de « Oh, Margot joue à Barbie, je sais ce que c’est », mais notre objectif est de dire « Quoi que vous pensiez, nous allons vous donner quelque chose de totalement différent – la chose que vous ne saviez pas que vous vouliez. Maintenant, pouvons-nous vraiment honorer l’IP et la base de fans et aussi surprendre les gens ? Parce que si nous pouvons faire tout cela et provoquer une conversation réfléchie, alors nous tirons vraiment à plein régime. »





Barbie sortira dans les salles de cinéma le 21 juillet 2023. Vous pouvez voir l’image en taille réelle de Ryan Gosling en tant que Ken ci-dessous.