Barbie Mermaid Power Clip révèle les transformations magiques de la sirène

Avant l’arrivée du long métrage d’animation Barbie Sirène Pouvoir sur Netflix, 45secondes.fr peut lancer un extrait du film. Dans le clip, Barbie et ses amis se transforment en sirènes pour une aventure musicale sous-marine. Le film sera présenté en première sur Netflix le 1er septembre 2022 et vous pouvez regarder le tout nouveau clip ci-dessous.

Le synopsis officiel de Barbie Sirène Pouvoir est comme suit:

Rejoignez Barbie « Brooklyn » Roberts, Barbie « Malibu » Roberts et ses sœurs Skipper, Stacie et Chelsea dans une aventure sous-marine alors qu’elles se transforment en sirènes pour aider à sauver le monde de Pacifica. Dans Barbie Mermaid Power, Barbie et Barbie sont convoquées par Isla (de Dolphin Magic) pour s’affronter pour être la gardienne du pouvoir sous-marin dans une série de défis conçus pour trouver leurs pouvoirs intérieurs. Grâce à ces compétitions, elles découvrent si elles sont des sirènes de la Terre, de l’Air, de l’Eau ou du Feu, tout en se faisant de nouveaux amis animaux et sirènes. Dans ce conte de poisson d’amitié, d’aventure et de bravoure, Barbie, Barbie et leur famille découvrent de première main ce que c’est que d’équilibrer les mondes au-dessus et au-dessous de la mer et apprennent une leçon pour trouver leurs pouvoirs intérieurs en cours de route.

Barbie Mermaid Power est l’un des nombreux projets Barbie à venir

Mattel

Mattel proposera de nombreux Barbie du contenu à surveiller pour les fans en dehors de ce nouveau film d’animation Barbie Sirène Pouvoir. La websérie est également en préparation Barbie : la vie en ville, comme indiqué précédemment par TheWrap. Cette série sera diffusée sur YouTube le 15 septembre et se concentrera principalement sur le personnage de Brooklyn. Également en développement est Barbie : Il faut être deux, partie 2, qui devrait arriver sur Netflix à l’automne. Pendant ce temps, un long métrage d’action en direct est en développement avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle de Barbie et Ken; le film réalisé par Greta Gerwig sortira en salles en juillet 2023.

« Mattel s’est engagé en permanence à étendre l’univers du contenu de Barbie », a déclaré Fred Soulie, vice-président principal et directeur général de Mattel TV, dans un communiqué. « Barbie continue d’avoir un impact sur le public mondial, et nous avons hâte que les fans s’engagent avec cette liste passionnante de contenu à venir déployée sur Netflix et avec nos partenaires de diffusion mondiaux. »

Vice-président exécutif et responsable mondial de Barbie, Lisa McKnight, a ajouté : « Favoriser un monde plus inclusif est au cœur de chaque décision que nous prenons. Barbie est la ligne de poupées la plus diversifiée sur le marché et nous continuons à faire évoluer la marque pour qu’elle soit un reflet plus pertinent et moderne du monde à chaque point de contact de la marque. Tirer parti de notre plateforme de marque mondiale pour exprimer la multiplicité des Barbie n’est pas une responsabilité que nous prenons à la légère. Nous nous engageons à partager diverses histoires partout où vous pouvez trouver Barbiedes médias sociaux aux partenaires de marque, en passant par le contenu, les jeux numériques et les produits. »

Barbie Sirène Pouvoir sera présenté en première sur Netflix le 1er septembre 2022.