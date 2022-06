‘Barbie’, film d’action en direct : premier regard sur Ryan Gosling dans le rôle de Ken

Les fans ont eu leur premier aperçu Ryan Gosling dans son rôle de Ken pour le prochain film »Barbie », produit par et avec margot robbie. L’image, qui a été publiée sur le Twitter officiel de Warner Bros., montre Gosling dans un gilet et un pantalon en jean, en plus des cheveux blonds teints emblématiques du personnage.

Bien que nous sachions tous que Ken est la poupée qui sert de partenaire à Barbie, les détails du personnage du nouveau film d’action réelle sont encore inconnus, mais de nombreux fans soulignent qu’il s’agit probablement d’un élément clé du récit du film.

C’est en octobre 2021 qu’il a été annoncé que Gosling rejoindrait le casting pour jouer Ken. Bien que l’acteur ait initialement abandonné le rôle en raison de problèmes liés à son emploi du temps chargé, Warner Bros. a insisté pour qu’il apparaisse dans le film. Gosling est finalement monté à bord de la production lorsqu’il a enfin eu le temps de s’engager dans le film.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur « Barbie » au-delà de son casting, qui est dirigé par Robbie en tant que poupée titulaire. En plus de Gosling dans le rôle de Ken, le film mettra également en vedette Simu Liuqui a montré son talent d’acteur dans »Shang-Chi et la légende des dix anneaux », ainsi que Will Ferrel, Issa Rae, Hari Nef Oui Ncuti Gatwa.

Robbie a commenté que ses intentions derrière le film » Barbie » sont de dépasser les attentes du public. « Quand vous mentionnez Barbie, les gens ont immédiatement une idée de ‘Oh, Margot agit comme Barbie, je sais ce qu’elle est’, mais notre objectif est de dire ‘Quoi que vous pensiez, nous allons vous donner quelque chose de totalement différent, ce que vous ne saviez pas que vous vouliez », a-t-il expliqué.

La franchise » Barbie » a eu de gros problèmes d’adaptation au grand écran, avec une ligne de jouets qui a été critiquée pour promouvoir des normes irréalistes d’image corporelle pour les jeunes enfants, en particulier les filles. « La franchise Barbie est livrée avec beaucoup de bagages ! » dit Robbie. « Barbie » a beaucoup de liens nostalgiques. Mais cela s’accompagne de nombreuses façons passionnantes de l’attaquer et de créer un nouveau film. »

» Barbie » sortira dans les salles de Warner Bros. le 21 juillet 2023.