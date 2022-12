Barbie, film avec Margot Robbie, dévoile sa première bande-annonce

Le prochain film de »Barbie’‘ vient de sortir sa première bande-annonce officielle, faisant référence au film classique »2001 : l’Odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick. La petite avance commence par une narration parlant de l’origine des poupées, puis laisse voir margot robbie comme Barbie.

En plus de voir Robbie comme le personnage principal dans un décor de rêve, nous avons également un aperçu des rôles qu’ils joueront. Ryan Gosling Oui Ncuti Gatwa, qui semblent se préparer pour une partie de crosse. on voit aussi simu liu dans ce qui semble être un numéro musical.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue du film »Barbie », Margot Robbie a déclaré que l’histoire dépasserait les attentes de tous les téléspectateurs. « Avec Barbie, les gens ont tout de suite une idée de ‘Oh, Margot joue à Barbie, je sais ce qu’elle est’, mais notre objectif est de dire ‘Quoi que vous pensiez, nous allons vous donner quelque chose de totalement différent’. . » a déclaré l’actrice.

Comme on peut le voir dans la petite bande-annonce, les poupées Barbie ont fait sensation depuis leur lancement en 1959. Bien qu’elles aient gagné en popularité, beaucoup ont critiqué la vision stéréotypée de la ligne de poupées, ce que l’on a cherché à rectifier avec les modèles suivants. . .

« Il vient avec beaucoup de bagages ! » a déclaré Robbie de la marque Barbie. « Il a beaucoup de liens nostalgiques. Mais cela s’accompagne de nombreuses façons passionnantes de l’aborder. » Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur l’intrigue de »Barbie », Will Ferrelqui apparaîtra également dans le film, a déclaré le réalisateur Greta Gerwig réussi à mélanger des thèmes sérieux du monde réel.

« C’est un hommage affectueux à la marque et, en même temps, il ne pourrait pas être plus satirique », a déclaré Ferrell. « Juste un commentaire incroyable sur le patriarcat masculin et les femmes dans la société et pourquoi Barbie est critiquée et pourtant pourquoi chaque fille veut toujours jouer avec Barbie. »

»Barbie » sortira en salles le 21 juillet 2023.