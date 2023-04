Barbie Ferreira explique la sortie d’Euphoria, ne voulait pas jouer le « gros meilleur ami »

Après s’être éloigné de l’émission à succès de HBO Euphorie après deux saisons, Barbie Ferreira clarifie davantage pourquoi elle a estimé qu’il valait mieux s’en aller. Au cours des deux premières saisons de la série, Ferreira a joué le rôle de Kat Hernandez, bien qu’il y ait eu des rapports l’année dernière de prétendus désaccords avec le créateur de la série Sam Levinson. Alors que Ferreira a rejeté ces rumeurs des mois avant sa sortie, elle a déclaré plus tard sur Instagram en août qu’elle partait officiellement, même s’il s’agissait certes d’un départ émotionnel pour l’actrice.





« Après quatre ans à incarner le personnage le plus spécial et le plus énigmatique de Kat, je dois dire au revoir avec les larmes aux yeux », a déclaré Ferreira à l’époque. « J’espère que beaucoup d’entre vous pourront se voir en elle comme moi et qu’elle vous apportera de la joie de voir son cheminement vers le personnage qu’elle est aujourd’hui. J’ai mis tout mon soin et mon amour en elle et j’espère que vous pourrez le ressentir. Amour vous Katherine Hernandez.

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Dax Shepard pour le Fauteuil Expert podcast (via Deadline), Ferreira a expliqué pourquoi elle voulait quitter le programme. Elle suggère que son départ avait beaucoup à voir avec les limites créatives qu’elle ressentait pour Kat après deux saisons, ne voyant pas en quoi cela vaudrait la peine de continuer à suivre ce personnage dans la saison 3. Ferreira dit également que même si elle aurait continué à jouer à Kat si la Euphorie l’équipe avait insisté, elle a ajouté qu’elle ne voulait vraiment pas continuer à jouer le personnage de la « grosse meilleure amie », et cela a également joué un grand rôle dans son départ.

«Je pense qu’il y avait des endroits où elle aurait pu aller. Je ne pense tout simplement pas que cela aurait pu entrer dans la série », a déclaré Ferreira. «Je ne sais pas si cela lui rendrait justice, et je pense que les deux parties savaient que je voulais vraiment pouvoir ne pas être la meilleure amie grassouillette. Je ne veux pas jouer à ça, et je pense qu’ils ne voulaient pas ça non plus. Je l’aurais joué aussi longtemps qu’on me l’aurait demandé.





Barbie Ferreira ne voulait pas rester plus longtemps que son accueil

Mais qu’en est-il de ces rumeurs sur les frictions sur le plateau avec Ferreira et le Euphorie équipe de production? Elle dit à Shepard que ces rapports étaient « idiots » et réitère que ces rumeurs n’ont rien à voir avec la raison pour laquelle elle a quitté la série. Ferreira note à quel point la décision était mutuelle, mais même avec son départ, elle occupera toujours une place spéciale dans son cœur pour Kat. Cela dit, Ferreira souligne qu’elle avait tout simplement l’impression qu’elle n’avait pas plus à offrir avec ce personnage.

« C’est un personnage que je n’ai jamais vu à la télévision auparavant », déclare l’actrice. personnage que je n’ai jamais vu à la télévision auparavant et je ne sais pas si nous obtiendrons quelque chose comme ça de cette manière spécifique, qui était si énervée. »

Elle a poursuivi : « J’avais juste l’impression que c’était peut-être comme si j’avais un peu dépassé la durée de mon accueil ? Donc, pour moi, je me sentais vraiment bien de me dire : ‘D’accord, je ne dois pas m’inquiéter pour ça et nous ne comprenons pas tous les deux trop inquiet à ce sujet », parce que c’est épuisant… Ça a vraiment été une bonne chose.

EuphorieLa troisième saison de HBO ne devrait pas arriver sur HBO avant 2024. Quant à Ferreira, elle a depuis été choisie pour le prochain remake de Visages de la mort qui la verra dans un rôle principal aux côtés Choses étranges vedette Dacre Montgomery.