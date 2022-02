Barbie Ferreira d’Euphoria aborde une querelle rumeur avec le créateur de la série Sam Levinson

HBO Euphorie a attiré des cotes d’écoute massives et est l’une des émissions de télévision les plus en vogue. Avec la première de la saison 2 le 9 janvier attirant 13,1 millions de téléspectateurs et les épisodes 2 et 3 suivant de la même manière, écrasant la moyenne de la saison 1 de 6,6 millions de téléspectateurs, la série écrite et créée par Sam Levinson a déjà été renouvelée pour une saison 3. Cependant, alors que le Le buzz autour de la série reste à son plus haut niveau, selon des sources de The Daily Beast, les choses ne sont pas si belles dans les coulisses. Des sources ont allégué que l’ensemble de Euphorie a autant de drame hors écran qu’à l’écran, principalement centré sur la star Barbie Ferreira et l’écrivain / créateur Sam Levinson.

Dans sa deuxième saison, le drame pour adolescents sur l’identité, le sexe, la drogue et la croissance a gagné Spider-Man : Pas de retour à la maison le premier Primetime Emmy Award de la star Zendaya pour avoir joué l’adolescent toxicomane et autodestructeur Rue. Quant au reste de la distribution d’ensemble, la série a propulsé le reste de la carrière de la distribution au niveau supérieur, y compris les principales dames Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer, Alexa Demie et Barbie Ferreira. Cependant, la deuxième saison touchant à sa fin, Euphorie les fans sont contrariés que l’un des scénarios les plus intéressants de la première saison n’ait jamais été étoffé, Kat Hernandez.

Ferreira joue le personnage préféré des fans, Kat, un écrivain fanfic et stan One Direction, qui est devenu un symbole de positivité corporelle au cours de la première saison de Euphorie. Étant donné que l’éveil sexuel de Kat était une intrigue cruciale dans la première saison, les fans ont le sentiment que Kat a pris du recul dans les épisodes récents. Et selon La bête quotidiennela raison alléguée du rôle diminué de Kat cette saison est que Ferreira a heurté Levinson sur certains éléments de la direction de son personnage, ce qui a conduit à une réduction spectaculaire de sa présence à l’écran dans la saison 2.





Barbie Ferreira et Sam Levinson « ne vibrent pas »





HBO

Lorsque la deuxième saison est tombée en janvier, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Ferreira trouvait insupportable de travailler avec Levinson. Le conseil anonyme envoyé à ELLE Australia disait :

La nouvelle saison d’Euphoria va être vraiment DARK. A tel point que certains acteurs, notamment Barbie Ferreira, ne vibraient pas avec la vision du réalisateur. Barbie s’est mise dedans avec lui sur le plateau et est partie un jour. Il a ensuite coupé beaucoup de ses lignes.

Le Daily Beast s’est entretenu avec une poignée de sources de production pour étayer les rapports précédents. Ils ont affirmé: « Ferreira a en effet marché décalé au moins deux fois – sans compter le temps où Ferreira a dû être aidée après avoir glissé et chuté deux fois, se tordant la cheville pendant le tournage de la séquence de vomissements dans le bain à remous de l’épisode quatre. » De plus, les sources du média disent que l’une des scènes intimes de Kat a été coupée d’un montage final d’un épisode – bien sûr, il y a du vrai dans cette spéculation car il a déjà été confirmé que Levinson a presque entièrement abandonné le scénario original de la saison 2.





Suscitant également des rumeurs de rupture entre Ferreira et Levinson, l’actrice de Kat s’est maintenant présentée à la première de l’émission en janvier. Dans une récente interview avec The Cut, le casting parle des rumeurs de l’apparition de la rupture et de l’actrice de Kat manquant la première de la série. Cependant, pour sa part, lorsqu’on lui a demandé d’avoir raté la première (ou c’est ce qu’il semble que le journaliste ait demandé), Ferreira a répondu :

« Le voyage de Kat cette saison est un peu plus interne et un peu mystérieux pour le public. Elle traverse secrètement de nombreuses crises existentielles. Elle perd un peu les billes, comme tout le monde cette saison. Le thème est que tout le monde est parti un un peu fou. »

Euphoria Set, c’est « comme être en enfer »





HBO

Mais encore une fois, Ferreira ne serait pas la seule personne à avoir eu des problèmes sur le plateau avec Levinson. Des sources ont déclaré au Daily Beast que la journée de travail pouvait durer de 15 à 17 heures, l’attribuant au fait que Levinson ne viendrait pas sur le plateau avec sa liste de plans préparée. Un jour prétendument terrible sur le plateau était le tournage de la scène du réveillon du Nouvel An de la première, qui a pris plus d’une semaine à filmer. Jacob Elordi a déclaré: « Le fait est que nous le faisons depuis si longtemps. Nous avons tourné cette fête pendant plus d’une semaine, donc très rapidement, c’est comme être en enfer. C’est comme être à une fête dans laquelle vous ne voulez pas être Et tu ne peux pas attendre [to leave]. »









