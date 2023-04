Barbie est déjà démodée, ce sera le nouveau rôle de Ryan Gosling, selon une IA

in

célébrités

Une intelligence artificielle a été chargée d’imaginer le prochain film mettant en vedette l’acteur.

©Getty ImagesUne IA a imaginé quel sera le prochain rôle de Ryan Gosling après Barbie

bien que le film Barbie a défrayé la chronique ces dernières semaines, depuis la diffusion des images de la cassette, de la bande-annonce et plus récemment d’un filtre à utiliser sur les réseaux sociaux, Une intelligence artificielle a déjà prédit quel sera le prochain rôle de Ryan Goslingqui donne vie à Ken dans le film de la poupée emblématique.

L’acteur, deux fois nominé pour un Oscar, a joué dans toutes sortes de projets, des comédies musicales aux films d’action, donc sa participation à Barbieaux côtés de Margot Robbie, excite ses millions de fans et pour savoir quel autre rôle le Canadien de 42 ans pourrait jouer, 45Secondes.fr a demandé à ChatGPT d’imaginer quel serait le prochain rôle du protagoniste de La La Terre.

+ Quel projet fera Ryan Gosling selon l’intelligence artificielle ?

Le chatbot d’intelligence artificielle a imaginé à quoi ressembleraient le prochain film et le personnage principal, joué par Gosling. ChatGPT a développé un film intitulé Le dernier homme sur terreoù Ryan incarnerait le Dr Mark Adams, un scientifique qui a tenté de trouver un remède contre un virus mortel qui a dévasté la planète..

Malgré tous les efforts du médecin, le virus s’est propagé rapidement, le laissant le seul humain sur Terre, bien qu’il y ait une torsion au fil du temps. il rencontre une femme qui est également immunisée contre le virus.

En plus de Ryan Gosling, dans ce décor imaginaire, le rôle de la femme serait joué par Emma Stoneafin que nous puissions les revoir en couple, comme cela s’est produit dans La La Terrebien que ChatGPT offrait d’autres options pour les rôles secondaires, notamment Viola Davis et Mahershala Ali.

+ Quels sont les prochains projets de Ryan Gosling après Barbie ?

Au-delà du scénario imaginé par l’intelligence artificielle, On sait quels projets suivent Ryan après sa participation à Barbie, où il donne vie à Ken. Ryan sera présent Le gars qui tombe à pic (2024); Projet Je vous salue Mariequi est en développement ; Loup garou, en pré-production ; et on dit qu’il jouera à nouveau dans une cassette avec Margot Robbie, pour laquelle il n’y a toujours pas de titre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?