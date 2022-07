Barbie de Greta Gerwig : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

L’action en direct Barbie a été un projet qui a été long à venir. Les rapports sur le film ont commencé à tourbillonner en 2014, avec Diablo Cody chargé d’écrire le scénario. Cependant, les plans ont échoué et la production a été repoussée à plusieurs reprises. Barbie a maintenant changé pas mal de mains, à la fois en termes d’équipe créative et de membres de la distribution. Malgré les retards, il a finalement été annoncé que la production du film était terminée et les fans sont extrêmement ravis de pouvoir enfin découvrir Barbieland.

La version finale du film a un casting remarquable avec des acteurs et des actrices expérimentés qui jouent des rôles. Le casting est soutenu par une remarquable équipe de créatifs, dont Greta Gerwig et Margot Robbie, qui, en plus de jouer dans le film, fait également partie de l’équipe de production. Comme c’est la première fois qu’une Barbie en direct arrive sur grand écran, grâce à Mattel et Warner Bros. Pictures, les fans ont beaucoup à attendre.

Voici tout ce que nous savons sur Greta Gerwig Barbie!

Barbie : l’intrigue

On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue du film pour l’instant malgré le fait que le récit du film soit en développement depuis un certain nombre d’années. D’après les informations disponibles au moment de la rédaction, nous savons que BarbieL’intrigue de la poupée amènera la poupée à se regarder de manière introspective et à accepter certaines réalisations.

L’histoire suit une poupée forcée de quitter Barbieland en raison de ses «imperfections». Bien que la décision de partir soit involontaire, après ses expériences dans le monde réel, la poupée en vient à comprendre que la vraie beauté ne réside pas dans les apparences mais dépend plutôt de ce qu’il y a à l’intérieur. S’adressant à British Vogue en 2021 à propos du film, Margot Robbie, qui jouera Barbie, a déclaré:

« Il vient avec beaucoup de bagages ! Et beaucoup de connexions nostalgiques. Mais cela s’accompagne de nombreuses façons passionnantes de l’attaquer.

Barbie : le casting

Barbie’Le casting est assez étoilé. L’actrice Margot Robbie assume le rôle principal de Barbie dans le film. La réputation de Robbie en tant qu’actrice la précède, avec le Vogue britannique disant : « À l’écran en tant que super-vilain pétillant ou en tant que productrice courageuse à part entière, Margot Robbie affirme avec défi le rôle des femmes à Hollywood dans ce qu’elle a de plus bourré d’action et de provocateur.

Ryan Gosling jouera également un rôle dans Barbie. Il est prêt à jouer le petit ami de Barbie, Ken. Parmi ceux qui rejoindront Gosling figurent Will Ferrell, Simu Liu, Nicola Coughlan, Michael Cera, Kate McKinnon, America Ferrera, Emma Mackey, Sharon Rooney et Hari Nef. Ryan Gosling a partagé son enthousiasme pour son rôle de Ken avec Variety en juillet 2022 :

« Enfin, ça se fait. Cela est venu toute ma vie. J’avais l’impression de me voir. Je me suis senti vu. Je pense que beaucoup de Kens se sentiront vus quand ils verront cela. Je dois le faire pour les Kens. Personne ne joue avec les Kens.

En plus du casting, le film a également une équipe créative remarquable derrière lui. Ecrit et réalisé par Greta Gerwig (Dame Oiseau), une cinéaste réputée pour son ambition et ses talents artistiques est sûre de propulser l’intrigue presque clichée en quelque chose d’unique. Piquant la curiosité des téléspectateurs, Margot Robbie, parlant à Vogue de la vision de Gerwig Barbiea dit:

« Les gens entendent généralement » Barbie « et pensent: » Je sais ce que ce film va être « , puis ils entendent que Greta Gerwig l’écrit et le réalise, et ils se disent: » Oh, eh bien, peut-être que je ne » t…’”

Le premier casting de Barbie

Margot Robbie n’était pas la première blonde choisie pour le rôle principal dans Barbie. En 2017, le rôle a été confié à l’actrice et comédienne Amy Schumer. Elle a signé pour faire le film avec le scénariste de l’époque Diablo Cody. Cependant, l’actrice et Cody ont abandonné à mi-projet. Révélant à ScreenCrush qu’elle n’avait même jamais terminé un premier brouillon, Cody a déclaré que malgré ses efforts pour proposer un récit, elle « était littéralement incapable d’écrire un Barbie scénario. »

Concernant Schumer, bien qu’il ait été signalé pour la première fois que l’actrice avait des conflits d’horaire, en réalité, Schumer aurait eu des différends avec l’équipe créative sur la nature de Barbie. L’actrice a déclaré au Hollywood Reporter en mars 2022 que le studio « ne voulait certainement pas le faire comme je voulais le faire, la seule façon qui m’intéressait de le faire ». Bien que Schumer veuille que Barbie soit un inventeur ambitieux, le studio a eu d’autres idées, demandant à la Barbie de Schumer d’être l’inventeur d’un « talon haut en Jell-O ».

Bien que l’excitation suscitée par le film et le tournage se soit terminée en juillet 2022, les téléspectateurs devront attendre environ un an avant de pouvoir suivre Barbie dans son voyage. Barbie est prévu pour sa sortie en salles le 21 juillet 2023.