« Barbarians », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Barbarians » (« Barbaren » est leur langue d’origine et « Barbarians » en anglais) première sur Netflix uniquement le 21 octobre 2022mais les fans de la série allemande créée par Andreas Heckmann, Arne Nolting et Jan Martin Scharf demandent déjà un troisième volet.

Les six premiers épisodes du drame de guerre mettant en vedette Laurence Rupp, Jeanne Goursaud et David Schütter se déroulent à l’époque du premier empereur romain, Auguste, et se concentrent sur la bataille historique épique qui s’ensuit en raison des loyautés opposées d’un officier romain divisé. entre le puissant empire qui l’a vu grandir et sa propre tribu.

Alors que dans le deuxième volet de « barbares», un an après la défaite de Varo, un nouveau général romain s’installe en Germanie tandis qu’Ari cherche à devenir roi de toutes les tribus, mais il y a un rival sur sa route. Ensuite, y aura-t-il une troisième saison?

« BARBAROS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir du drame historiquemais apparemment dans le dernier chapitre, la guerre entre l’Empire romain et les barbares n’est pas encore terminée, donc l’histoire d’Ari et de sa tribu peut continuer dans un nouveau lot d’épisodes.

A la fin de la deuxième saison de « Barbarians », les tribus se préparent à attaquer le camp romain avant l’arrivée des navires avec des renforts. Tout semble en faveur de la tribu d’Ari, cependant, Ségeste aborde Tibère avec une proposition que le général ne peut refuser.

Ari et les tribus entrent dans le camp et après un affrontement qui fait quelques morts, ils voient que les navires romains se retirent, alors ils célèbrent leur victoire, sans imaginer que Tibère a le petit Tumelico en son pouvoir. Mais ce n’est pas son seul otage. Que se passera-t-il dans une troisième saison ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix qui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et sur cette base déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’adviendra-t-il de Thusnelda dans une troisième saison de « Barbares » ? (Photo : Netflix)

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « BARBAROS »