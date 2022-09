Barbarian arrive en salles : pourquoi ne pas manquer ce film d’horreur épanouissant

pas de spoilers

Barbarian est le nouveau de 20th Century Studios avec un scénario et une mise en scène de Zach Cregger. Ensuite, nous vous dirons ce que nous avons pensé et les raisons pour lesquelles

© Studios du 20e siècleBarbarian arrive en salles : pourquoi ne pas manquer ce film d’horreur qui livre.

Barbare est l’une des grandes premières de la semaine qui arrive en Amérique latine et a une certaine attente en ce qui concerne le retour de Zach Creggr en tant qu’écrivain et réalisateur. Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Jaymes Butler, Trevor Van Uden et JR Esposito jouent dans ce film d’horreur des studios du XXe siècle qui rencontre de nouvelles idées. Voyez ce que nous avons pensé!

L’histoire du film tourne autour d’une jeune femme qui se rend à Detroit pour un entretien d’embauche et loue une maison pour la nuit. Lorsqu’il arrive à la dernière minute, il découvre que la maison avait été réservée par un autre homme qui lui propose de rester car il ne trouve pas d’autre logement à ce moment-là. Contrairement à ses pensées, il accepte la proposition, mais découvre qu’il y a une situation de plus à craindre avec un invité inattendu.

L’un des aspects les plus remarquables du film est qu’il n’avait pas un gros budget (10 millions de dollars) et que le réalisateur a pu réaliser une idée qui peut sembler clichée et même assez simple, mais dans son exécution on trouve des moments de impact élevé, même s’il est vrai qu’il existe parfois des résolutions qui peuvent ne pas être entièrement satisfaisantes. Nous allons détailler pourquoi c’est une option à envisager, notamment pour les amateurs d’horreur.

Le début réussit à ce que le public entre dans le climat puisqu’il s’agit d’une jeune femme au milieu de l’obscurité sans pouvoir entrer dans la maison. C’est là que l’on commence à remarquer les ressources de Cregger et les influences qu’il a prises, notamment du cinéma des années 80, mais en l’abordant avec un thème actuel comme la lutte féministe pour les droits des femmes. En ce sens, il est souligné qu’il n’y a pas de ligne soulignée à ce sujet, mais qu’elle génère un environnement sombre avec une torsion surprenante dès le départ.

Una elección que se ha tomado para esta cinta también es una división de tres sub-tramas, la cuales parecen tener cierto desconcierto de la historia central, pero con el paso de los minutos notamos que todos los caminos conducen hacia la premisa que abarca a los Personnages principaux. Dans chacun de ces moments, le cinéaste maintient constamment la tension et le suspense avec un modèle moderne du genre qui conserve son essence.

Si vous pouvez lui reprocher certains problèmes, nous pensons que les points finaux semblent avoir une résolution qui ne correspond pas au niveau de développement des prémisses, il peut donc y avoir un sentiment de réticence. Cependant, les tours reprennent un rôle important et c’est là que le protagoniste apparaît également. Georges Campbell utiliser leurs ressources et jouer dans une histoire bien ficelée.

Barbare c’est un film d’horreur qui répondra aux attentes des téléspectateurs en maintenant un niveau clair de suspense et de mystère, surtout, dans lequel Zach Cregger place tous ses outils pour emmener le public dans un voyage multicouche de 102 minutes. Le film 20th Century Studios est disponible dans les salles d’Amérique latine à partir de ce jeudi 15 septembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂