Lorsque Barbara Walters a été promue co-présentatrice de 45secondes.fr en 1974, elle est devenue la première femme de l’histoire de l’émission à détenir ce titre. Quelque 48 ans plus tard, les deux co-présentatrices actuelles de 45secondes.fr, Savannah Guthrie et Hoda Kotb, sont également des femmes.

L’intervieweuse de renom, qui a ouvert la voie aux femmes dans le journalisme audiovisuel, décédé le vendredi 30 décembre à l’âge de 93 ans.

« Barbara Walters est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches », a confirmé sa représentante, Cindi Berger, à 45secondes.fr.com. « Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes.

La cause du décès n’a pas été immédiatement révélée.

La native de Boston a fait ses débuts sur AUJOURD’HUI en 1961 en tant qu’écrivain qui a d’abord fait la transition vers des segments à l’antenne de premier plan axés sur des sujets plus légers, comme la mode et les célébrités. En 1962, elle s’est habillée en Playboy Bunny et a travaillé au Playboy Nightclub à New York et s’est également rendue à Paris pour des défilés de couture.

« Je n’étais pas mannequin, je n’étais pas belle, je ne prononçais pas très bien mes R, je n’étais pas actrice », se souvient Walters de ses débuts devant la caméra dans une interview en 2000 avec la Television Academy Foundation.

«Je n’étais rien de ce que la« fille d’AUJOURD’HUI »avait été auparavant, alors on a en quelque sorte considéré que j’étais toujours la journaliste d’AUJOURD’HUI. Et pendant ces années, parce que j’ai pu écrire mon propre matériel, parce que j’ai pu sortir et faire des interviews, il y avait des obstacles que je pense avoir surmontés.

AUJOURD’HUI l’ancre Hugh Downs dans le studio avec Barbara Walters et l’auteur Harry Golden en 1966. Rowland Scherman/Getty Images

Walters a réalisé de nombreuses interviews convaincantes toujours dans le domaine de l’intérêt des femmes – comme avec Grace Kelly, après son mariage avec le prince Rainier III de Monaco et Judy Garland – et a suivi la première dame Jacqueline Kennedy en Inde et au Pakistan en 1962. Son travail, aux côtés d’alors -ancre Hugh Downs, a amené AUJOURD’HUI dans ses années d’or.

« J’ai fait une interview plutôt touchante et difficile avec la princesse Grace de Monaco », a déclaré Walters dans une interview marquant le 55e anniversaire de 45secondes.fr en 2007. « Difficile parce que c’était comme arracher des dents. »

Walters en 2008. Toby Canham/Getty Images

Dans les années 1970, elle avait réussi à rapporter des histoires plus sérieuses. Comme elle l’a décrit, « J’ai fait des stars de cinéma et j’ai fait les segments de thé. … Petit à petit, j’ai fait moins d’interviews de thé verseur et plus de café noir.

« J’ai fait des interviews politiques, j’ai fait presque tous les présidents », a-t-elle poursuivi. « J’ai fait pas mal d’interviews avec le président Richard Nixon. Il m’a plutôt favorisé. J’ai fait la première interview quand Jimmy Carter faisait l’annonce.

Elle a également couvert les funérailles du président John F. Kennedy en 1963 et s’est rendue en Chine pour rendre compte de la visite du président Richard Nixon en 1972, la seule femme de NBC News qui y avait été envoyée à l’époque.

Walters a interviewé le sénateur Ted Kennedy à l’occasion de l’anniversaire de l’anniversaire de son frère John F. Kennedy et du deuxième anniversaire de l’assassinat de son frère Robert F. Kennedy dans l’enceinte Kennedy à Hyannis Port, Massachusetts, le 29 mai 1970. CNB

« Petit à petit, les gens ont pu voir : voici une femme qui fait la même chose que les hommes, et ça va », a également déclaré Walters à la fondation. « C’était le sentiment que les femmes ne pouvaient pas faire les nouvelles, personne ne les prendrait au sérieux. »

Lorsqu’on lui a demandé, lors de la célébration du 40e anniversaire de 45secondes.fr en 1992, comment elle avait réussi la transition vers les nouvelles dures, elle a déclaré: « D’une manière étrange, c’était plus facile parce que vous pouviez le voir à travers. … Vous pouvez l’écrire, vous pouvez l’éditer et le mettre à l’antenne et le voir terminé.

Mais Walters, qui a travaillé chez 45secondes.fr pendant 15 ans avant de se diriger vers ABC, n’a pas été co-animatrice officielle de 45secondes.fr pendant la majeure partie de son mandat. «Les femmes n’étaient pas co-animatrices à l’époque. J’étais le troisième membre de la distribution », se souvient-elle en 2007.

Quand elle a finalement revendiqué un titre de co-présentatrice deux ans avant de quitter AUJOURD’HUI en 1976, elle n’a pas seulement brisé le plafond de verre de l’émission du matin, elle l’a brisé.

Barbara Walters en tant que journaliste de NBC News en 1969. CNB

Jane Pauley était son successeur et Deborah Norville est arrivée au début des années 90. Katie Couric a ensuite dirigé la série de 1991 à 2006, suivie de Meredith Vieira, Ann Curry et des co-présentatrices actuelles Savannah et Hoda – la première formation de présentatrices entièrement féminines d’AUJOURD’HUI.

« Je n’ai pas pensé : ‘Ah ! Je vais montrer à tout le monde », a déclaré Walters à la fondation. « Je voulais vraiment le faire. C’était ce qui m’intéressait. … Oui, j’aime faire des choses plus légères, mais j’étais aussi intéressé par la politique et je lisais aussi les journaux et j’aimais faire ce genre de choses. Alors je l’ai fait.

Elle a ensuite donné des conseils aux femmes intéressées à progresser dans leur carrière.

« Travailler plus dur que n’importe qui », a déclaré Walters. « Vous n’allez pas l’obtenir en pleurnichant, et vous n’allez pas l’obtenir en criant. Vous n’allez pas l’obtenir en arrêtant de fumer. Vous allez l’obtenir en étant là, et je pense que c’est ce qui s’est passé avec moi.