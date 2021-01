Barbara Shelley meurt, reine de l’horreur du marteau et docteur Who Star avait 88 ans

L’un des plus grands de tous les temps du genre d’horreur n’est plus avec nous en tant que légende de Hammer Horror Barbara Shelley nous a quittés. L’actrice vétéran, qui recevait toujours régulièrement des courriers de fans louant son travail classique, a été admise à l’hôpital en décembre et a ensuite attrapé Covid-19. Shelley a réussi à vaincre la maladie, mais des «problèmes sous-jacents» l’ont amenée à mourir peu de temps après. Elle avait 88 ans.

« Elle était vraiment la principale dame numéro un de Hammer et la reine technicolor de Hammer », a déclaré Thomas Bowington, l’agent de Shelley. «À l’écran, elle pouvait être discrètement diabolique. Elle passe de la beauté sculpturale à la folie animale. Elle était régulièrement favorite des événements Hammer et des spectacles d’autographes, mais elle s’est également produite sur scène avec le RSC. Elle adorait Christopher Lee et Peter Cushing et aimait travailler avec eux, cela lui était très cher. «

L’actrice Nicola Bryant, qui a travaillé avec Shelley sur Docteur Who, a également parlé de la nouvelle de son décès. Elle a dit: « Tellement triste d’apprendre le décès de Barbara Shelley. Une personne chérie et une actrice talentueuse. Quand nous avons travaillé ensemble sur Planète de feu elle était si gentille avec moi. Elle m’a donné un petit hibou, toujours en ma possession et quelques bons conseils. RIP Barbara Shelley. Dame sage et merveilleuse. «

Connue sous le nom de «Première dame de l’horreur britannique», Shelley est surtout connue comme la star féminine numéro un de Hammer Horror, apparaissant dans une variété de films de genre classiques réalisés par la société de production. Cela inclut les rôles dans La Gorgone, Dracula, prince des ténèbres, Raspoutine, le moine fou, Le secret de l’île de sang, et Quatermass et la fosse. La légendaire Scream Queen a également joué des rôles mémorables dans d’autres films d’horreur classiques comme Sang du vampire, Histoire de fantômes, et Village des damnés.

Shelley avait également passé plusieurs années à travailler sur le petit écran, qui comprend un rôle dans le Docteur Who en série Planète de feu. Elle a également eu des rôles dans des émissions comme Le Saint, Les Vengeurs, Blake’s 7, Les Borgias, 12 heures de haut, et EastEnders. En 2010, elle a été interviewée sur sa carrière pour la série documentaire de la BBC Une histoire d’horreur. Dans une interview séparée avec Express, Shelley se souvient également avoir été informée lors d’une convention de science-fiction que les fans l’aimaient pour toujours jouer la femme forte.

« Ce que j’ai trouvé génial d’avoir dit à propos d’un », a déclaré Shelley. « Je n’y ai jamais pensé de cette façon. Le fait que je reçois toujours des courriers de ma base de fans d’horreur me touche vraiment. » La légende a ajouté: « Personne ne m’a dit que j’étais belle. Ils ont dit que j’étais photogénique mais personne n’a dit que j’étais belle. Si elles l’avaient fait, j’aurais eu beaucoup plus de plaisir! »

En ce moment, nos pensées vont à tous ceux qui ont connu Shelley et qui pleurent maintenant son décès. En tant que légende de l’écran et l’une des plus grandes reines du cri du genre d’horreur de tous les temps, Shelley restera toujours dans les mémoires. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient du Daily Mail.

Sujets: Hammer, Doctor Who