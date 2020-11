Barbara Eden révèle pourquoi Larry Hagman s’est «  soulagé partout  » de l’ensemble

Je rêve de Jeannie a joué Barbara Eden dans le rôle du génie blond de 2000 ans (nommé Jeannie, bien sûr) qui est sauvé de sa bouteille par le major Tony Nelson, joué par Larry Hagman. Les deux ont gagné en popularité auprès des téléspectateurs lors de la sitcom, mais Hagman n’était jamais satisfait des scripts ou de la façon dont son personnage a été développé.

Eden a donné quelques détails sur les méthodes de Hagman pour évacuer ses frustrations, qui sortaient souvent des limites.

Barbara Eden et Larry Hagman de «Je rêve de Jeannie» | Banque de photos NBCU

Larry Hagman a lutté pour la gloire

En grandissant en tant que fils de la star de Broadway Mary Martin, Hagman avait les yeux rivés sur la célébrité pour lui-même. Le producteur exécutif et créateur de l’émission Sidney Sheldon a vu la fervente quête de gloire de Hagman comme la création d’un environnement de travail tumultueux sur le tournage de Je rêve de Jeannie.

«Il voulait être la star et il le voulait maintenant», A écrit Sheldon dans son livre L’autre côté de moi. «Larry voulait montrer au monde entier qu’il pouvait avoir autant de succès que sa mère. Le résultat a été qu’il s’est mis lui-même et tout le monde sous une énorme pression.

Dans les mémoires d’Eden 2012 Jeannie hors de la bouteille, elle a noté que le désir de Hagman pour la célébrité provoquerait un comportement explosif de la part de l’acteur, où travailler avec lui «avait parfois l’impression de marcher sur des charbons ardents». Pourtant, elle avait un penchant et du respect pour sa co-star.

«Je veux qu’il soit clair que je pense que Larry Hagman est un acteur formidable», a-t-elle écrit. «Je travaillerais à nouveau avec lui tous les jours, non seulement à cause de son talent, mais parce qu’il est un être humain chaleureux et gentil.

La star de ‘I Dream of Jeannie’ a sauté la salle de bain

Au cours des cinq saisons de l’émission, Hagman s’est souvent plaint à Sheldon des scripts et a même succombé à des crises de colère. Eden a révélé qu’un autre facteur contribuait aux explosions de Hagman.

«Larry lui-même n’a pas caché le fait qu’il prenait de la drogue et buvait trop pendant de nombreuses Je rêve de Jeannie ans », a partagé Eden, ajoutant,« et qu’il regrette l’impact de cela sur lui. »

Eden a expliqué que Sheldon avait même recruté un thérapeute sur le plateau pour aider Hagman à résoudre ses problèmes, mais en vain. Elle a décrit un incident particulier où l’acteur a exprimé sa véhémence de manière choquante.

« Il y a un épisode dont je ne pense pas qu’il serait réellement diffusé aujourd’hui », se souvient Eden. «Le temps où Larry, dans la frustration et la colère face à ce qu’il considérait comme les lacunes de la série et le statut de deuxième corde de son personnage, le major Tony Nelson s’est soulagé partout Je rêve de Jeannie ensemble. »

Hagman a utilisé une autre façon de s’exprimer…

Étonnamment, le comportement scandaleux de Hagman derrière la caméra ne l’a pas fait renvoyer. Eden se souvient d’un autre incident où Hagman a choisi une autre façon tangible de montrer aux producteurs ce qu’il ressentait vraiment à propos du Je rêve de Jeannie histoires.

« Lors d’une occasion inoubliable, quand Larry n’aimait pas un scénario en particulier, sa réponse a été de vomir partout sur le plateau », a déclaré Eden. « Nerfs? Méthode agissant? Je ne suis pas resté assez longtemps pour le savoir, mais je me suis réfugié dans le sanctuaire de ma loge à la place.

Je rêve de Jeannie a été annulée après sa cinquième saison, diffusant son dernier épisode en mai 1970. Malgré le conflit causé par Hagman dans les coulisses, Eden occupe toujours une place particulière dans son cœur pour l’acteur.

«À ce jour, j’aime et respecte Larry», a-t-elle écrit, «à la fois en tant qu’acteur et en tant qu’être humain.»