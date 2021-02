Barbara Crampton parle de rejoindre les sectes et de faire le sacrifice ultime [Exclusive]

Barbara Crampton est une légende hollywoodienne et une icône du genre, ne l’appelez pas une reine du cri. Actrice accomplie, elle est apparue dans de nombreux classiques depuis qu’elle a joué le rôle de Trista Evans sur Jours de nos vies dans les années 1980. Elle connaît une forte résurgence sur la scène de l’horreur, et ce week-end, elle apparaît dans le thriller norvégien Sacrifice. Écrit et réalisé par Andy Collier et Tor Mian, le film sort en salles le vendredi 5 février, avant d’être diffusé sur demande le 9 février, et suivi de la sortie Blu-ray le 23 février.

Barbara Crampton a fait ses débuts dans un long métrage en grand, avec un rôle dans le thriller policier acclamé de 1984 Brian De Palma Corps Double suivi d’une apparition dans le classique de la comédie culte de 1985 Vacances de fraternité. Mais c’était un classique de l’horreur Ré-animateur, qui est arrivé la même année, qui a vraiment mis Crampton sur la carte. Elle continuerait à apparaître dans des favoris de genre bien-aimés comme Centre commercial de coupe, Au-delà et Maître de la marionnette la solidifiant comme l’une des principales dames de l’horreur.

Maintenant, elle prend les devants Sacrifice, jouant le chef d’un culte sinistre qui vénère une divinité de la mer. Le thriller d’horreur lovecraftien met également en vedette Dag Sorlie, Erik Iundin, Jack Kristiansen, Johanna Adde Dahl, Ludovic Hughes, Lukas Loughran et Sophie Stevens. Il a été inspiré par la nouvelle de Paul Kane «Men of The Cloth».

Dans Sacrifice, Le New-Yorkais Isaac et sa femme enceinte retournent dans un village norvégien éloigné de sa naissance pour réclamer un héritage inattendu. Ici, ils se retrouvent pris dans un cauchemar alors qu’un mal ancien se réveille pour revendiquer un droit d’aînesse qui lui est propre. Mettant en vedette le leader de la secte norvégienne Renate, Crampton attire le couple dans un piège mortel rempli de cauchemars et de beaucoup d’eau froide.

Paulington James Christensen III a récemment rencontré Barbara Crampton pour en parler Sacrifice et les cauchemars qu’il est susceptible de provoquer si vous choisissez de regarder tard le soir, avant d’aller vous coucher. Le slogan est «Dream Well». Vous ne le ferez certainement pas une fois que vous aurez succombé à l’horreur cachée dans ce thriller norvégien froid.

Nous nous intéressons également aux scènes aquatiques que Barbara a dû endurer pendant le tournage de Sacrifice, qui a obligé l’actrice à grimper dans les lacs gelés de Norvège pour accomplir certaines des frayeurs à l’écran. Elle se penche sur la création de son accent norvégien pour le film et nous dévoile même une partie de l’histoire du culte qu’elle a étudiée avant d’assumer le rôle de Renate.

Si vous cherchez un nouveau film d’horreur à regarder ce week-end, Sacrifice peut-être pas seulement votre meilleur pari, c’est peut-être votre seul choix. Si vous recherchez une bonne double fonctionnalité effrayante, Sacrifice se mariera bien avec le thriller mystère culte païen 2019 d’Ari Aster Milieu.

Sujets: Streaming