Barbara Corcoran révèle quel accord de réservoir de requin a le plus payé

Les « requins » sur Aquarium à requins ont gagné pas mal d'argent avec certains de leurs investissements dans le programme populaire, et pour Barbara Corcoran, un produit particulier était de loin le plus rentable. Tout en parlant de l'émission dans une nouvelle interview avec le podcasteur Daniel Mac (par TVInsider), Corcoran a été interrogée sur son investissement le plus rentable, et c'est à ce moment-là qu'elle a révélé comment un accord lui avait rapporté près d'un demi-million de dollars en trois ans, un sacré retour pour son investissement initial de seulement 50 000 €.







Alors, quel est le produit ? Comme l’explique Corcoran, « cela devrait être [the] Confortable. Ils m’ont rapporté 468 millions de dollars en trois ans… J’ai accepté le marché moi-même. J’ai obtenu un tiers de l’entreprise pour, je pense, 50 000 €. Personne n’en voulait. »

« C’est un bon investissement », a ajouté Corcoran. « Mais ne vous inquiétez pas. J’ai perdu sur tant d’autres.

Le Comfy est comparable au Snuggie, car c’est un sweat ample qui est aussi une couverture, tandis que le Snuggie ressemble plus à une couverture avec des manches. Lancer sur Aquarium à requins en 2017, le Comfy a été créé par les frères Brian et Michael Speciale. Robert Herjavec a offert 50 000 € pour une participation de 50 % dans le Comfy, tandis que Corcoran a également offert 50 000 €, mais pour une participation de 30 %. Les frères Speciale ont finalement accepté l’offre de Corcoran, et tous les trois ont engrangé d’énormes sommes d’argent lorsque le Comfy est arrivé sur le marché.







Investir dans le confortable a payé beaucoup de temps

« Marcher dans ce célèbre couloir, ouvrir la dernière série de portes et enfin entrer dans le monde de Mark, Lori, Kevin, Barbara et Robert a été le moment le plus surréaliste de notre vie », déclarent les créateurs de Comfy sur la page officielle du produit. site Internet. « C’était notre chance de nous tenir sur le terrain le plus sacré de tout l’entrepreneuriat et de présenter cinq des noms les plus célèbres et des esprits brillants du monde des affaires sur notre produit. C’est comme si vous étiez soudainement à l’intérieur de votre émission de télévision préférée – parce que nous l’étions. »

Ils ont poursuivi : « Cette nuit-là, en rentrant à l’hôtel, c’était une expérience hors du corps. Tu es engourdi. Tu ne peux pas vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Mais nous nous sommes regardés en sachant que non seulement nous allions survécu à The Tank, mais que nous avions réalisé notre propre version du légendaire rêve américain. Nous ne sommes que deux frères du désert qui ont eu une idée folle. La seule différence entre nous et tant d’autres qui ont de grandes idées est que nous a fait quelque chose à ce sujet. »

Plusieurs autres produits sont devenus importants après avoir été lancés pour la première fois Aquarium à requins. Cela inclut le Scrub Daddy, une éponge réutilisable en forme de smiley, dans laquelle Lori Greiner a investi 200 000 € avec une participation de 20 % pour plus de 209 millions de dollars de ventes. Les chaussettes de confort Bombas, qui offrent un pourcentage des ventes à des organisations caritatives qui profitent aux sans-abri, ont été présentées avec succès à Daymond John avec un investissement de 200 000 € et une participation de 17,5 %. Les ventes de Bombas ont depuis dépassé 225 millions de dollars.

Aquarium à requins sera de retour sur ABC cet automne pour sa 15e saison.