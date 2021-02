Barb et Star Villain ont laissé le public du test perplexe, ils n’avaient aucune idée de qui ils regardaient

L’année dernière, la centrale comique Kristen Wiig a surpris tout le monde avec son tour méchant en tant que The Cheetah dans Wonder Woman 1984. Maintenant, l’actrice joue à nouveau un méchant dans Barb et Star vont à Vista Del Mar. Le réalisateur du film, Josh Greenbaum, a récemment révélé que Wiig avait tellement disparu dans le rôle que de nombreux téléspectateurs étaient complètement incapables de la reconnaître.

« Un des plus grands compliments que je pense à [Kristen Wiig] est-ce que lorsque nous avons fait les premiers tests de dépistage, il y avait tellement de gens qui se disaient: « Qui est ce méchant? Elle est si bonne. Je ne peux pas mettre le doigt sur qui est l’actrice. Et c’est, je pense, un tel compliment à son rôle. Mon autre histoire courte et amusante à ce sujet est que nous avons eu un gars qui a même travaillé sur le film, qui a fait du travail sur la couleur au début du processus. Il a travaillé sur le film pendant trois jours. «

«Chaque jour, je le vérifiais et il disait: ‘Ne me dis pas. Je n’ai pas encore compris. Je dois aller à IMDB. Mais je veux savoir qui c’est est.’ Il a travaillé dessus pendant trois jours et n’a pas compris que c’était Kristen. Nous faisons quelques trucs. Nous ajoutons un petit espace dentaire … et une petite prothèse sur le nez, et évidemment, elle en porte des lentilles de contact intéressantes. Mais le reste n’est que sa performance et comment elle passe complètement d’un personnage à l’autre. «

Le film raconte l’histoire des meilleurs amis Barb, joué par Annie Mumolo, et Star, joué par Kristen Wiig, qui vivent dans le Nebraska et décident de partir en vacances à Vista Del Mar, en Floride. Malheureusement, le bonheur des vacances est interrompu par les machinations de Sharon Gordon Fisherman, également joué par Wiig. Fisherman prévoit de tuer tout le monde en ville, à moins que Barb et Star ne puissent mettre de côté leurs projets de vacances à temps pour l’arrêter. Dans une interview précédente, Mumolo, qui a co-écrit le scénario de Barb & Star vont à Vista Del Mar avec Wiig, a expliqué comment leur histoire personnelle leur a permis de créer le projet dans une perspective intime.

« Kristen et moi avons toujours écrit ensemble, depuis les Groundlings, et depuis le début de la vingtaine, nous avons toujours été attirés par ces personnages féminins d’âge moyen. Toujours. Ces dames! Des filles! Elles viennent probablement de beaucoup de différents endroits dans nos têtes, mais certains sont comme votre mère, d’autres comme votre tante et d’autres parents de la famille, mais de plus en plus nous réalisons à quel point ils sont nous. [Laughs] Nous sommes ces personnes lorsque nous sommes dans nos conversations privées. C’était quelque chose que nous aimions faire toujours. Nous aimions habiter ces gens et leur donner une voix. Nous trouvons tellement de plaisir et de plaisir chez ces femmes. «

Barb & Star vont à Vista Del Mar a été réalisé par Josh Greenbaum, écrit par Kristen Wiig et Annie Mumolo, et les stars Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Fortune Feimster, Wendi McLendon-Covey, Rose Abdoo, Vanessa Bayer, Phyllis Smith et Kwame Patterson . Il a été créé sur Premium Video on Demand le vendredi 12 février. Cette nouvelle arrive de CinemaBlend.

