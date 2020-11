Barack Obama qualifié de «raciste» pour ses commentaires sur les électeurs hispaniques de Trump

Il dit que les partisans évangéliques hispaniques de Trump sont plus préoccupés par le mariage gay et l’avortement que par Trump en disant “des choses racistes sur les Mexicains”.

La frontière floue et souvent fine entre la culture pop et la politique devient de moins en moins perceptible car les responsables gouvernementaux se sont appuyés sur les tendances pour les aider à rester en phase avec les électeurs. Dans les générations précédentes, nous avons vu les politiciens être déconnectés de la jeunesse ou de la culture, mais dans la société d’aujourd’hui, il n’est pas rare de voir des élus s’asseoir avec des organes de presse qui auraient été ignorés dans le passé. Le club du petit-déjeuner a régulièrement invité des politiciens à leur plate-forme pour parler des politiques et du changement, notamment Andrew Yang, Stacey Abrams, le vice-président élu Kamala Harris et le président élu Joe Biden. Mercredi 25 novembre, l’émission de radio a accueilli l’ancien président Barack Obama et quelques-unes de ses paroles ont fait sensation.

Alex Wong / Employé / Le président n’a pas seulement partagé quelques réflexions sur les administrations actuelles et futures de la Maison Blanche, mais il a fait la promotion de son livre récemment publié, Une terre promise. En parlant avec Le club du petit-déjeuner, Obama a commenté les élections de 2020, reconnaissant spécifiquement qu’il y avait un grand pourcentage d’électeurs hispaniques et latino-américains qui ont soutenu Trump pour sa réélection. “Les gens ont été surpris par beaucoup d’Hispaniques qui ont voté pour Trump, mais il y a beaucoup d’Hispaniques évangéliques qui, vous savez, le fait que Trump dise des propos racistes sur les Mexicains, ou met des détenus, des travailleurs sans papiers dans des cages”, a déclaré Obama. “Ils pensent que c’est moins important que le fait qu’il soutienne leurs opinions sur le mariage gay ou l’avortement.” Ces remarques ont été utilisées par de nombreux républicains comme munitions contre le président Obama alors qu’ils l’appelaient, le qualifiant de raciste. Cependant, d’autres l’ont défendu en mentionnant qu’il ne parlait que des évangéliques en particulier. Tu peux regarder Le club du petit-déjeunerl ‘interview du président Barack Obama dans son intégralité ci – dessous et lisez quelques réponses à ses commentaires.