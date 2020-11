Barack Obama nie la possibilité d’accepter un poste au sein du gouvernement de Biden

Barack Obama dit qu’il n’a pas l’intention de rejoindre l’administration Biden.

L’ancien président Barack Obama a déclaré qu’il n’accepterait pas un poste au sein du gouvernement sous l’administration du président élu Joe Biden. L’ancien président a discuté de la prochaine présidence de Biden, de Donald Trump, et plus encore dans une interview avec Gayle King pour CBS dimanche matin. Drew Angerer / Getty Images «Pas de poste au Cabinet pour vous, Monsieur le Président? Demanda King. « Il n’a pas besoin de mes conseils et je vais l’aider de toutes les manières possibles », a répondu Obama. «Maintenant, je n’ai pas l’intention de travailler soudainement sur le personnel de la Maison Blanche ou quelque chose comme ça. « Il y a probablement des choses que je ne ferais pas, parce que Michelle me quitterait. Elle serait comme, » Quoi? Tu fais « quoi? » »Plaisanta-t-il. Obama a continué à discuter de son aide dans la campagne pour Joe Biden, au cours de laquelle il s’est exprimé sur les dégâts que Trump a causés au cours des quatre dernières années: « Ce n’était pas personnel », a expliqué Obama à King. «La vérité est tout ce que j’ai dit, je ne faisais qu’énoncer des faits. « Ce n’est pas ma préférence d’être là-bas », a-t-il ajouté. « Je pense que nous nous trouvions dans une situation lors de cette élection dans laquelle certaines normes, certaines valeurs institutionnelles qui sont si extraordinairement importantes, avaient été violées – qu’il était important pour moi, en tant que personne ayant exercé cette fonction, de simplement informer les gens , ‘Ce n’est pas normal.’ « L’inauguration de Biden est prévue le 20 janvier 2021.

