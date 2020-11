Barack Obama dit qu’il est «troublé» par le soutien du GOP aux allégations de fraude de Trump

Barack Obama se dit «troublé» par les républicains qui se rangent du côté de Donald Trump en ce qui concerne les théories de fraude électorale.

L’ancien président Barack Obama se dit «troublé» par les républicains qui soutiennent l’affirmation de Donald Trump selon laquelle la fraude électorale a conduit à la victoire de Joe Biden. Joe Raedle / Getty Images «Il y a des dommages à cela», a déclaré Obama dans une interview avec CBS dimanche matin. «Parce que ce qui se passe, c’est que le transfert pacifique du pouvoir – la notion que quiconque d’entre nous qui accède à un poste élu, que ce soit un chien de chasse ou un président, sommes des serviteurs du peuple, c’est un travail temporaire, nous ne sommes pas au-dessus des règles nous ne sommes pas au-dessus des lois – c’est l’essence de notre démocratie. « Ils semblent motivés, en partie, parce que le président n’aime pas perdre et n’admet jamais de perte », a déclaré Obama. « Je suis plus troublé par le fait que d’autres responsables républicains, qui savent clairement mieux, acceptent cela, lui font plaisir de cette façon. C’est une étape de plus dans la délégitimation, non seulement de la nouvelle administration Biden, mais de la démocratie en général. Et c’est une voie dangereuse. « Le parti républicain a été divisé après les résultats des élections, beaucoup, comme George W. Bush, affirmant que les résultats étaient exacts, et d’autres se rangeant du côté de Trump, affirmant que la présidence avait été volée à l’actuel commandant en chef. Chants de « Fox News suce»a fait écho à la« Marche du million de MAGA », samedi, après que de nombreux experts du réseau aient hésité à adhérer aux théories de la fraude électorale. Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait eu une fraude électorale sans précédent lors des élections de 2020. Après avoir assisté à la « Million MAGA March », samedi, le président a tweeté une fois de plus concernant l’équité de l’élection: « Cette élection a été truquée, du Dominion de haut en bas! ». [Via]