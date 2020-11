Barack Obama détaille dans ses mémoires comment la présidence a exercé une pression sur le mariage

Ils sont considérés comme l’un des couples présidentiels les plus heureux de la Maison Blanche, mais l’ancien président a déclaré que sa position avait provoqué la division.

Alors que l’élection présidentielle de 2020 (en quelque sorte?) Touche à sa fin, l’ancien président Barack Obama se prépare à la publication de ses mémoires, Une terre promise. En 2018, l’ancienne Première Dame Michelle Obama a partagé ses mémoires les plus vendues Devenir qui est venu avec un documentaire et une tournée nationale. C’est au tour du président Obama de souligner les hauts et les bas de sa vie, et dans un extrait publié par CNN, il a détialé la pression que la présidence a endurée son mariage. «Malgré le succès et la popularité de Michelle, j’ai continué à ressentir en elle un courant sous-jacent de tension, subtil mais constant, comme le faible bruit d’une machine cachée», a écrit Obama. «C’était comme si, confinée alors que nous étions dans les murs de la Maison Blanche, toutes ses sources de frustration précédentes devenaient plus concentrées, plus vives, qu’il s’agisse de mon absorption 24 heures sur 24 par le travail ou de la façon dont la politique exposait notre famille à examen minutieux et attaques, ou la tendance même des amis et des membres de la famille à considérer son rôle comme secondaire en importance. « Il a ajouté qu’il y avait des soirées alors qu’il était « allongé à côté de Michelle dans le noir, je pensais à ces jours où tout entre nous se sentait plus léger, où son sourire était plus constant et notre amour moins encombré, et mon cœur se serrait soudainement. à la pensée que ces jours pourraient ne pas revenir. « Après le départ des Obama de la Maison Blanche, le couple présidentiel a régulièrement partagé des images de leurs vacances et des moments plus relaxants. Une terre promise sera disponible le 17 novembre. [via]