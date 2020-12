Barack Obama canalise Eminem avec une lecture dramatique « Lose Yourself »

L’ancien président a noté à quel point « Lose Yourself » signifiait pour sa campagne de 2008.

En 2008, l’ancien président Barack Obama est entré dans l’histoire en devenant le premier président afro-américain de l’histoire des États-Unis. Obama a gagné dans un glissement de terrain contre le républicain John McCain et à l’époque, beaucoup pensaient qu’Obama deviendrait une figure politique révolutionnaire. Pour la plupart, cela s’est avéré ne pas être le cas, bien que beaucoup aspirent encore aux jours où il était en fonction. Au cours de sa campagne, il a utilisé de nombreuses chansons lors de ses rassemblements. Une de ces chansons était le morceau classique d’Eminem « Lose Yourself » qui est le disque parfait pour exciter n’importe quel public. En fait, Obama aime tellement la chanson que dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, il a décidé d’en faire une lecture dramatique, que l’on peut voir ci-dessous. Bien sûr, Obama a toujours apprécié le hip-hop et le r & b, ce qui est évident dans le fait que sa playlist de fin d’année semble toujours présenter de nombreux artistes que nous couvrons sur ce site même. Dans cet esprit, il ne faut pas s’étonner qu’Obama ait recherché les plus grands noms du monde du rap pour la plus grande campagne de sa vie. Faites-nous savoir ce que vous pensez de sa lecture dramatique, dans les commentaires ci-dessous. Jessica McGowan /