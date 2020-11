Barack Obama blâme le hip-hop pour le succès de Trump avec les électeurs noirs

Même s’il n’arrête pas de le nier, Donald Trump a perdu l’élection contre Joe Biden. Et ce n’était pas si proche.

Un point positif pour Trump sur le plan électoral est qu’il a fait mieux avec les électeurs minoritaires en 2020 qu’il ne l’a fait en 2016, bien qu’il ait globalement pire.

Bien qu’il n’ait pas augmenté son nombre d’électeurs noirs autant que d’électeurs hispaniques et asiatiques, il a semblé faire un peu mieux avec la communauté afro-américaine – en particulier avec les hommes noirs.

Barack Obama, le premier et le seul président noir, pense que le hip-hop a peut-être quelque chose à voir avec le succès relatif de Trump.

« C’est intéressant – les gens écrivent sur le fait que Trump a augmenté son soutien parmi les hommes noirs [in the 2020 presidential election], et le rappeur occasionnel qui a soutenu Trump « , a déclaré Obama à The Atlantic. » Je dois me rappeler que si vous écoutez de la musique rap, tout est question de bling, de femmes, d’argent. Beaucoup de vidéos de rap utilisent les mêmes mesures de ce que signifie réussir que Donald Trump. Tout est plaqué or. Cela s’insinue et s’infiltre dans la culture. «