Barack Obama apparaîtra dans The Daily Show avec Trevor Noah

L’un des derniers épisodes de Trevor Noah de The Daily Show mettra en vedette l’ancien président Barack Obama dans l’émission de jeudi soir.

Avant de partir Le spectacle quotidien, Trevor Noé invitera un ancien président américain à se joindre à lui pour un entretien intime. On parle de Barack Obama qui a été réservé pour apparaître dans l’émission. La nouvelle arrive avec un peu de préavis car elle a été rapportée par Variety le matin de l’interview avec l’apparition prévue dans la nuit du jeudi 17 novembre. Cela viendra avant l’arc final de Noah le Le spectacle quotidien qui est prévu pour le 8 décembre 2022.





Selon le rapport, l’interview verra Obama parler du forum de la démocratie de la Fondation Obama ainsi que des « problèmes critiques auxquels l’Amérique et le monde sont confrontés aujourd’hui ». L’apparition marquera la troisième fois qu’Obama apparaît sur Le spectacle quotidien pour parler avec Noah, bien qu’il ait également été interviewé par Jon Stewart sur le programme auparavant. Avec Noah, Obama s’est entretenu avec lui pour la première fois en 2020, bien qu’il s’agisse d’une interview virtuelle préenregistrée, et a fait l’une de ses dernières interviews en tant que président de Le spectacle quotidien en 2016.

FILM VIDÉO DU JOUR

La nouvelle qu’Obama arrive Le spectacle quotidien fait suite à une annonce majeure faite par son rival de longue date Donald Trump. On avait spéculé que Trump se présenterait à nouveau à la présidence en 2024, et cette semaine, l’ancien Apprenti l’hôte l’a officialisé. Nous pouvons présumer qu’Obama abordera la grande annonce, qui pourrait avoir quelque chose à voir avec sa nouvelle interview qui se déroule dans un délai aussi court.





Barack Obama est passé au divertissement

Netflix

Depuis qu’il a quitté la Maison Blanche, Obama s’est plongé davantage dans le divertissement, y compris un accord lucratif avec Netflix qu’il avait signé aux côtés de Michelle Obama pour apporter du contenu exclusif au streamer. Cela a inclus les docu-séries d’Obama Nos grands parcs nationaux qui a suscité un large succès. Obama a même réussi à remporter un Creative Arts Emmy Award for Outstanding Narrator basé sur son travail sur la série.

Regardez Barack Obama sur Le spectacle quotidien dans l’épisode de jeudi soir, diffusé sur Comedy Central le 17 novembre. Vous pouvez voir Noah tirer sa dernière révérence en tant qu’hôte lors de son dernier épisode de Le spectacle quotidien suit le 8 décembre 2022. Aucun nouvel hôte n’a encore été nommé, mais il est prévu que la série revienne sans Noah en janvier 2023.

« J’ai réalisé qu’après ces sept années, mon temps était écoulé. Mais de la plus belle des manières », a déclaré Noah sur Le spectacle quotidien lors de l’annonce de sa sortie en octobre. « J’ai adoré animer l’émission. Cela a été l’un de mes plus grands défis. Cela a été l’une de mes plus grandes joies. J’ai adoré essayer de comprendre comment faire rire les gens, même lorsque les histoires sont particulièrement merdiques les pires jours. Vous savez, nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble. Mais après sept ans, j’ai l’impression qu’il est temps. »