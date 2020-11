Barack Obama a lu Virginia Woolf pour tenter d’impressionner un «  bisexuel éthéré  »

Un jeune Barack Obama pose dans le bureau de The Harvard Law Review (Lane Turner / The Boston Globe via Getty)

Barack Obama a rappelé ses jours en tant qu’étudiant, lisant des romans de Virginia Woolf pour impressionner une fille bisexuelle qu’il aimait.

Le premier volume des mémoires de l’ancien président, Une terre promise, a donné aux lecteurs un aperçu de la vie amoureuse de l’ancien président dans les années précédentes avant de rencontrer Michelle, faisant des tentatives de romance tout en étudiant à l’Occidental College de Los Angeles avant de passer à Columbia.

Barack Obama rappelle ses efforts pour essayer d’impressionner les étudiantes.

Il a rappelé: «Avec le recul, il est embarrassant de reconnaître à quel point ma curiosité intellectuelle ces deux premières années d’université correspondait aux intérêts de diverses femmes que j’essayais de connaître.

« [Karl] Marx et [Herbert] Marcuse, j’avais donc quelque chose à dire au socialiste aux longues jambes qui vivait dans mon dortoir; [Frantz] Fanon et Gwendolyn Brooks pour le major en sociologie à la peau lisse qui ne m’a jamais donné un second regard; [Michel] Foucault et [Virginia] Woolf pour le bisexuel éthéré qui portait principalement du noir.

«En tant que stratégie pour ramasser des filles, mon pseudo-intellectualisme s’est avéré pour la plupart sans valeur; Je me suis retrouvé dans une série d’amitiés affectueuses mais chastes.

«Pourtant, ces efforts interrompus ont servi un objectif: quelque chose s’approchant d’une vision du monde a pris forme dans mon esprit.»

Obama sur la façon dont sa découverte de Marx et Foucault à l’université est devenue inséparable d’une «stratégie pour ramasser des filles»: pic.twitter.com/SWBvlb4c7j – Daniel Steinmetz-Jenkins (@ daniel_dsj2110) 18 novembre 2020

Internet est fan du « bisexuel éthéré » qui a fait connaissance avec le futur président.

Le passage est parti depuis viral sur Twitter. Une réponse plaisantait: «Le bisexuel éthéré qui portait toujours du noir et qui a fait lire à Obama Foucault uniquement pour le rencontrer plus tard est la personne la plus cool qui ait jamais vécu sur cette planète.

Un autre a plaisanté: «Obama a fait semblant d’aimer Woolf dans une tentative ratée de se connecter avec un bisexuel éthéré; J’ai fait semblant d’aimer Dave Matthews Band dans une tentative réussie de me connecter avec deux recrues de l’armée, mais vous ne me voyez pas écrire des mémoires.

D’autres se sont retrouvés avec «’Foucault et Woolf pour le bisexuel éthéré’ claquent autour de ma tête avec la voix d’Obama.

Bien sûr, peu d’écrivains ont plus d’énergie queer que Virginia Woolf, un aliment de base des bisexuels éthérés partout.