Bang Sihyuk de BigHit Entertainment a déjà partagé ce qu’il pense être la différence entre les idoles et les chanteurs

De retour dans une interview en 2013, Divertissement BigHitchef honcho et le principal producteur de BTS, a partagé ce qu’il pense être la différence entre les idoles et les chanteurs réguliers.

Bang Sihyuk a partagé qu’il pense que les gens ne devraient même pas comparer les chanteurs et les idoles en premier lieu. Bien que cela soit devenu un sujet de débat courant dans l’industrie, le producteur et le PDG ont le sentiment qu’ils servent des objectifs entièrement différents.

J’ai beaucoup de mécontentement quand les gens placent des idoles et des chanteurs normaux sur une ligne de niveau et en discutent. Il ne s’agit pas de savoir ce qui a le plus de valeur ou ce qui est supérieur. C’est juste un service différent. Vous n’auriez pas les mêmes choses que vous attendez de Justin Bieber et Lil ‘Wayne, n’est-ce pas? Je pense que les idoles et les chanteurs normaux ont des débuts complètement différents, et donc il n’y a rien à dire si vous les mettez sur la même ligne. La seule similitude est qu’ils chantent tous les deux et montent sur scène.

– Bang Sihyuk