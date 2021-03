Bang & Olufsen Beoplay HX: la dernière génération de suppression active du bruit domestique enveloppée de cuir recyclé et d’aluminium

La maison danoise Bang & Olufsen maintient son engagement envers les écouteurs sans fil, soit les TWS soit complètement sans fil comme le Beoplay E8 ou ceux avec un bandeau, comme le Beoplay H95. Dans ce cas, nous parlons des secondes, puisque les nouveaux de B&O sont les nouveaux Beoplay HX, des écouteurs circumauraux qui conservent les lignes de design de leurs prédécesseurs.

L’une de ses revendications est le annulation active du bruit numérique, promettant ainsi une qualité audio supérieure. Bien que oui, comme on le voit habituellement avec les produits de la marque, ce qui est important c’est aussi l’utilisation de matériaux de qualité, et pourtant ils ne sont pas pour tous les budgets.

Fiche technique Bang & Olufsen Beoplay HX

Bang & Olufsen Beoplay HX COUPLAGE Circonaurale fermée DIAPHRAGME Titane, 40 mm AIMANT Néodyme Connectivité Bluetooth 5.1 Annulation du bruit Actif et adaptable

Mode transparence Bande de fréquence 20 à 22 000 Hz Type de lecteur Unité électrodynamique avec aimants en néodyme, diamètre 40 mm Sensibilité de l’unité 95 dB à 1 kHz / 1 mW en mode passif Impédance 24 ohms +/- 15% Codecs sonores SBC, AAC, aptX adaptatif Batterie et autonomie Lithium 1110 mAh

Jusqu’à 35 heures avec Bluetooth et ANC

Jusqu’à 40 heures avec Bluetooth

Temps de charge: environ 3 heures Dimensions et poids 195 x 200 x 52 mm

285 grammes Microphones 4 x MEMS pour la voix (deux microphones partagés avec ANC)

4 x MEMS spécifiques à l’ANC (deux microphones sur chaque oreillette) Entrées et sorties 4 câbles audio de 1,25 m avec mini-jack 3,5 mm pour une connectivité filaire

Câble USB-A de 1,25 m vers câble USB-C pour le chargement LE PRIX 499 euros

L’esthétique nous rappelle le Beoplay H95, mais la forme de l’éponge intérieure du casque est plus arrondie. Ils sont fabriqués avec du cuir et de l’aluminium, ce dernier recyclé et anodisé avec un procédé perlé pour les curseurs latéraux.

Pour le casque, ils ont laissé une finition «effet diamant» sur l’aluminium, s’intégrant dans une structure en plastique recyclé pour créer des finitions contrastées brillantes et mates. Selon la marque, ils voulaient créer un produit léger, confortable et ergonomique, en fait ils sont un peu plus légers que le Beoplay H95, en renouvelant le serre-tête pour créer une zone de compensation centrale utile en utilisation prolongée.

Annulation active du bruit et contrôle tactile

Parlant de la partie la plus technique et liée à l’émission sonore, le Beoplay HX intègre deux haut-parleurs de 40 mm avec aimants en néodyme et ports de bassesen plus des quatre microphones qui permettent la performance de la technologie avancée de formation de faisceaux. Le fabricant introduit également une nouvelle technologie adaptative de suppression active du bruit, quelque chose qui est toujours très positif afin d’avoir une bonne expérience comme nous l’avons vu dans des produits concurrents tels que les Apple AirPods Pro Max ou le Sony WH-1000XM4 que nous avons pu pour tester le contexte ici.

En termes d’autonomie, la promesse Beoplay HX jusqu’à 35 heures de lecture, ce qui n’est pas mal (jusqu’à 40 heures sans l’annulation activée). Ils se connectent via Bluetooth 5.1, Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair et Made for iPhone (MFi), ont des boutons physiques pour la mise sous tension et l’annulation et ont une interface tactile pour contrôler la lecture.

Prix ​​et disponibilité du Beoplay XH

Les nouveaux Beoplay HX sont disponibles sur le Web et dans les magasins Bang & Olufsen pour 499 euros. Il existe trois modèles: noir anthracite, sable et bois.